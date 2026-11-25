統一發票開獎囉！115年9～10月期統一發票稍早開獎，萊爾富本期開出20萬元頭獎，台中市沙鹿保成店有消費者只花148元購買泡麵、飲料，就幸運抱回20萬元，讓小額消費瞬間變成大驚喜。快拿出手邊的發票對獎，看看自己是不是下一位幸運得主！

財政部公布115年9～10月期統一發票特別獎1,000萬元中獎號碼為「97606522」，特獎200萬元中獎號碼為「76160702」，頭獎20萬元中獎號碼則為「02096005」、「28745017」。

萊爾富表示，本期20萬元頭獎幸運發票開出於台中市「沙鹿保成店」，中獎民眾當時僅花148元，購買奧利多水與滿漢大餐泡麵，就把20萬元獎金帶回家。提醒消費者趕快翻出9月、10月的消費發票核對，也別忘了留意領獎期限，避免與獎金擦身而過。

除了開出發票大獎，萊爾富也同步迎接年度購物盛事黑色星期五，自11月27日至11月29日推出限時3天優惠，鎖定泡麵、冰品及飲品等人氣商品。其中，「八道御膳炸醬麵」推出2件99元，「脆脆雪糕」單件特價19元，指定哈根達斯冰品更祭出任選買2送2優惠，包括抹茶杏仁粒、巧克力脆杏仁口味，想吃冰的民眾可以趁機入手。

此外，果C果昔79元系列同步推出2件99元優惠，喜歡果昔的消費者也能趁活動補貨。更於11月28日推出限時1天咖啡優惠，Hi café大杯美式、大杯拿鐵同步特價29元，讓民眾在黑五期間買好物、喝咖啡，也有機會把超值優惠一次帶回家。

115年9～10月期統一發票稍早開獎，萊爾富本期開出20萬元頭獎。圖／萊爾富提供