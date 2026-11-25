女性進入更年期，除了常見的熱潮紅、盜汗，也可能出現失眠、情緒波動、焦慮、甚至陰道乾澀、頻尿及反覆泌尿道感染等症狀。專家表示，更年期症狀主要與雌激素下降及荷爾蒙波動有關，若已嚴重影響生活，不必一味忍耐，應及早就醫評估治療。

馬偕紀念醫院婦產部主治醫師莊馥璟說，更年期症狀不一定要等到雌激素完全下降才會出現，在停經前後階段即使體內仍有雌激素，也可能因荷爾蒙波動而產生不適。常見症狀包括血管舒縮異常造成的熱潮紅、盜汗，進而影響睡眠品質，例如半夜因燥熱醒來、睡眠變淺，甚至難以再次入睡。

此外，雌激素也會影響女性生殖泌尿道環境，莊馥璟說，部分女性可能出現陰道乾澀、性生活不適、性交疼痛、頻尿，甚至反覆泌尿道感染，統稱「更年期生殖泌尿道症候群」，因荷爾蒙變化也可能影響腦部神經功能，導致情緒起伏、容易焦慮或憂鬱，部分女性甚至會感覺記憶力變差。

莊馥璟表示，若更年期症狀較輕微，可先從生活習慣調整，例如規律運動、改善睡眠習慣，避免睡前飲用咖啡等；但若已達中重度症狀，例如每天頻繁盜汗、睡眠嚴重受影響，導致白天精神不濟，就應積極尋求醫療協助。長期睡眠剝奪不只影響生活品質，也可能增加心血管疾病及代謝症候群風險，不應長期忍耐。

治療方面，醫師會依個人症狀及病史評估是否適合使用荷爾蒙治療，並非所有人都適用。莊馥璟指出，曾有乳癌病史者通常會盡量避免使用荷爾蒙，若症狀嚴重，則須與病人充分討論；曾有靜脈血栓病史者，也須審慎評估，必要時考慮凝膠劑型吸收藥劑，肝臟疾病患者則須更加謹慎。

若更年期症狀確實與荷爾蒙不足或波動有關，莊馥璟表示，透過適當治療，9成以上患者的症狀可望改善；但若接受治療後仍未改善，甚至出現心悸加劇等情形，就應進一步檢查是否有其他疾病，例如心律不整，必要時轉介心臟科等其他專科。