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冷水澡可緩解痠痛 也恐削弱增肌與爆發力
運動後泡冷水澡能否緩解肌肉痠痛？澳洲運動科學研究團隊分析多項大型文獻回顧，發現冷水浸泡有助緩解高強度運動後的肌肉痠痛，但若在阻力訓練後頻繁使用，可能削弱肌肉肥大與肌力成長。專家建議，運動員需依訓練目標、賽程間隔與個人需求調整冷水澡的使用。
舒緩痠痛有代價
《ScienceAlert》報導，這項發表於《運動醫學—開放期刊》的研究回顧納入15篇已發表的重要文獻分析，涵蓋161項獨立研究與3210名受試者。
結果顯示，運動後進行冷水浸泡最長可在四天內減輕肌肉痠痛，並在24至72小時內降低血液中代表肌肉損傷的肌酸激酶指標，也有助心率變異度回穩，但對兩項關鍵發炎指標並無一致的下降效果。
如此一來，冷水澡雖然能改善主觀痠痛與部分生理恢復指標，卻伴隨明顯代價。研究指出，阻力訓練後反覆進行冷水浸泡，會抑制肌肉蛋白質合成與相關合成代謝訊號，進而減緩最大肌力、肌耐力與爆發性表現的長期增進，且浸泡後數小時內短暫降溫也可能使爆發力表現下滑。
依賽程調整時機
《地球報》指出，運動員、教練與健身族群應採取策略性運用而非養成習慣，其中只浸泡受訓肢體與肌力增減受限有關，全身浸泡則未見明確不利影響，而耐力運動員的定期浸泡也未見損害有氧適能或耐力適應。
在操作參數上，水溫攝氏10至15度、浸泡10至15分鐘普遍有助恢復，攝氏5至10度同時間則有助跳躍恢復與降低肌肉損傷指標。專家提醒，冷水澡應留待賽程密集或比賽日使用，避免在每次阻力訓練後例行浸泡而限制訓練成效。
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