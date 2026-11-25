秋冬呼吸道疾病進入流行季節，不少民眾接種流感、新冠疫苗，卻忽略另一項可能致命的威脅「肺炎鏈球菌」。台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅指出，感染流感、新冠病毒後，呼吸道防禦機制可能受損，讓細菌趁虛而入，除了引發肺炎，一旦細菌侵入血液或腦膜，更可能造成菌血症、腦膜炎等侵襲性感染，嚴重甚至死亡。

呂俊毅表示，除了高齡長者及嬰幼兒，慢性心肺疾病患者、腎功能不佳者、免疫功能低下者及長期吸菸者，都是肺炎鏈球菌感染的高風險族群。尤其是慢性阻塞性肺病患者，一旦發生嚴重感染，即使順利度過急性期，仍可能因原有疾病惡化，影響生活品質及預期壽命，一場肺炎恐成為壓垮健康的最後一根稻草。

為提升成人保護力，疾管署今年1月將公費肺炎鏈球菌疫苗由原本兩劑改為接種一劑20價結合型疫苗（PCV20），8月10日起再納入21價結合型疫苗（PCV21），讓民眾有更多選擇。根據疾管署今年7月公布的統計，65歲以上長者完整接種率已由政策實施前的31%提升至36%，盼進一步突破40%。

「國內肺炎鏈球菌流行型別正逐漸改變。」呂俊毅觀察，隨著兒童肺炎鏈球菌疫苗普及，部分原本常見的致病型別逐漸減少，也讓成人獲得間接保護，但未被既有疫苗涵蓋的型別可能增加，醫學上稱為「血清型置換」現象。

呂俊毅指出，20價疫苗是在原有13價疫苗基礎上增加7種血清型；21價疫苗則納入包括15A、23A、35B等不同型別，以因應成人肺炎鏈球菌感染的流行趨勢。選擇疫苗不能只看價數多寡，更應考量個人健康狀況、過去接種紀錄及國內流行型別。

疾管署指出，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組評估，20價及21價疫苗並無優劣之分。目前公費接種對象包括65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲符合侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險資格者。另外，政府已將流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗納入健康幣獎勵，鼓勵民眾主動接種。

過去僅接種13價、15價或23價疫苗者，原則上間隔滿一年，即可經醫師評估銜接接種20價或21價疫苗。部分高風險族群可縮短接種間隔。已依規定完成接種者，原則上無須再追加施打。呂俊毅提醒，秋冬防疫除了「左流右新」，尚未符合公費資格的中壯年慢性病患者及吸菸者，也可與醫師討論自費接種需求。