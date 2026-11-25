台灣邁入超高齡社會，失能、失智者的照顧工作更顯重要。為強化長照3.0照顧網絡與在地支持服務，衛福部今舉辦「115年度家庭照顧者支持性服務研討會暨縣市觀摩會」。同步舉行「第十屆聰明照顧者徵求活動」頒獎，今年以「會照顧，也要會放手」為主題，表揚前三名及五位佳作得主。8位獲獎者年齡橫跨29歲至74歲，涵蓋老老照顧、青年照顧、多重障礙及原住民家庭等多元樣態。

獲得第一名的照顧者45歲彭先生，照顧失智母親長達3年，他看著母親從輕度失智演變為重度失智者，為了照顧媽媽辭去了原先車床加工的工作，未婚的他與母親相依為命，面對長照需要等級第6級、下肢無力的媽媽，不僅要協助日常起居、陪同就醫，更得時刻留意跌倒風險。母親因缺乏安全感，不喜歡外人進入家中，加上黃昏症候群、情緒起伏與反覆碎念，讓他幾乎24小時無法休息。

「照顧媽媽是自己的責任。」傳統孝道觀念讓彭先生堅持親力親為，不願送母親入住機構，也難以接受外援。日復一日。經家照據點的家照專員曾子芸一次次關懷、入家陪伴，慢慢取得信任，彭先生開始嘗試帶母親搭輕軌前往日照中心，後來考量母親體力與適應狀況改為平日上午安排居服員到家陪伴與安全看視，讓照顧不再只有一個人承擔。彭先生更參加照服員訓練並取得資格，利用母親接受居服的空檔，重返職場擔任兼職居服員。

第二名為52歳郁雯，她原先與先生一起照顧就讀國中、國小，為輕度身障的兩名兒子，但2023年先生發生車禍造成頸椎高位損傷，頸部以下癱瘓，必須24小時仰賴氧氣機與他人照顧，郁雯被迫辭去工作，獨自扛起三位家人的照顧責任，甚至夜裡都會害怕聽不見丈夫的呼吸聲，讓她一度不想活了。

屏東縣長照關懷協會家照專員程于真初次訪視時，因郁雯丈夫情緒不穩、排斥外人，郁雯只能與專員在暗的廚房裡，藉著微光低聲交談。那個連說話都得小心翼翼的角落，映照出她長期承受的壓力與孤立。

而在家照專員陪伴下，郁雯開始參與支持團體、接受心理諮商，也逐漸學會利用資源成為自己的替手。她安排居服員照顧丈夫，並運用頭的轉動控制滑鼠，讓丈夫重新上網、玩遊戲,重拾數位自主，並透過外出型移位機、旅遊復康巴士及無障礙露營拖車，帶著全家走出家門，甚至挑戰露營與跨縣市旅行。

兩名孩子則透過具特教經驗的臨短托服務獲得陪伴，並連結脊髓損傷基金會取得輔具與生活重建支持。郁雯說，照顧歷程證明了，照顧不必一個的苦撐，懂得借力才能讓全家重新擁有生活。

第三名是59歲清華罹患乳癌第二期，離婚後獨自扶養重度身障的兒子，兒子因腦性麻痺及成骨發育不全，無法自行行走與生自理，其年邁雙親也因疾病需要照顧，一度同時扛起三個人的照顧責任，忙到連自己的乳癌定期追蹤都暂停。

今年初，清華的父親離世仍持續照顧兒子與母親。但她逐漸明白不能只靠自己硬撐。她主動與社區整合型服務中心個管人員、家顧安排，運用居家服務分擔沐浴、移位等耗費體力的工作。清華並擔任長照活動志工，協助接送交通不便的照顧者、搬運活動器材等，如今清華學會讓別人分擔照顧，也用自己的雙手，為更多照顧者創造喘息的機會。

為鼓勵在照顧歷程中展現韌性的家庭照顧者，衛福部舉行「第十屆聰明照顧者徵求活動」頒獎，今年以「會照顧，也要會放手」為主題，表揚前三名及五位佳作得主，以及感謝家照專員的協助。記者沈能元／攝影