想要維持肌力、延緩身體機能退化，不一定得花費大量時間運動。腎臟科醫師江守山在臉書粉專分享一項由美國賓州州立大學醫學院主導的研究，結果發現，65歲以上長者每天只需進行4分鐘的肌力訓練，持續12周，就能顯著改善肌力、平衡感及活動能力，有助於維持日常生活的自主性。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資料，意外傷害（包括跌倒造成的傷害）是65歲以上族群的主要死因之一。許多長者認為，必須透過長時間、高強度的運動才能有效提升身體機能，但這項研究卻打破了這樣的觀念。

研究團隊招募97名缺乏運動且有行走困難的65歲以上長者，平均年齡為74歲，並將參與者隨機分為運動組及對照組。研究開始前，參與者平均每周運動時間僅約18分鐘，遠低於每周至少150分鐘中等強度運動的建議。

每天只要4分鐘！4個肌力訓練動作一次看

研究團隊設計的肌力訓練計畫包含以下4個動作：

- 伏地挺身：增強上半身肌肉力量。

- 椅子坐站：反覆從椅子上站起、坐下，鍛鍊下肢肌力。

- 雙手彈力帶划船：利用彈力帶提供阻力，強化背部及上半身肌肉。

- 階梯踏步：反覆上下台階，鍛鍊腿部肌肉及活動能力。

每個動作持續30秒，再休息30秒，整套訓練僅需4分鐘。研究團隊也提供難度較低的動作版本，讓長者依自身體能狀況進行訓練。

持續12周見成效！3項身體機能顯著改善

研究結果顯示，經過12周訓練，運動組相較於對照組，30秒內從椅子上站起的次數多增加4.2次、單腳站立時間多增加3.6秒，完成5次坐站動作所需時間則多縮短2.3秒。

研究顯示，即使是簡單、短時間的肌力訓練，只要持之以恆，也能有效改善長者的身體機能。

除了規律運動，飲食也是預防長者衰弱的重要關鍵。《Frontiers in Nutrition》期刊一項針對1萬3427名長者的研究發現，飲食多樣性評分每增加2分，長者從健壯進入衰弱前期的速率約降低10.8%。研究人員認為，多樣化飲食有助於攝取足夠的蛋白質、維生素及礦物質，維持肌肉功能。

長者若出現體重不明原因下降、肌力減弱、容易疲倦、走路變慢及活動量減少等5種情況，可能是身體逐漸衰弱的警訊。除了均衡飲食、攝取足夠蛋白質、鈣質及維生素D，也應維持適當體重、規律運動及定期接受健康檢查。不過，該研究屬於觀察性研究，尚無法證實多樣化飲食能直接預防衰弱。