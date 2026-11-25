長期依賴助排便產品當心腸道黑化！一名男子飽受便秘困擾，日前做大腸鏡檢查，沒想到內視鏡一進入腸道，螢幕上竟呈現「整片黑豹紋斑點」，所幸檢查排除大腸癌，但確診為黑腸症，代表腸道功能已開始退化。

怕得大腸癌做腸鏡 螢幕驚見「整片黑豹紋」

肝膽腸胃科醫師詹宜學在臉書粉專分享這起臨床個案，該名男子日常生活中必須仰賴瀉藥、中藥或綜合酵素等才能順利解便。由於看過談論便秘與大腸癌關聯的衛教文章，男子心中有疑慮，才決定做大腸鏡檢查。

檢查結果雖然沒有發現大腸癌，但畫面上的大腸黏膜卻整片變黑、爬滿豹紋狀斑紋，視覺上甚至有點像蛇，讓詹宜學也懷疑「是大腸鏡的鏡頭壞了嗎？」進一步確認後，診斷為典型的黑腸症，醫學上稱為「大腸黑色素沉澱」（Melanosis coli）。

詹宜學解釋，黑腸症是一種大腸壁色素沉澱現象，主因在於患者長期服用瀉藥或含有刺激性成分的保健產品，造成大腸上皮細胞受損，這些受損細胞會呈現深色，隨後被體內的巨噬細胞吞噬，因此透過大腸鏡觀察時，腸道黏膜便會呈現深棕色或黑色斑紋。

「黑腸症」代表腸道退化 醫揭1招恢復光澤

「雖然黑腸症本身是良性的，不會引起疼痛，但代表腸道功能已經開始退化」。詹宜學指出，這類患者平日必須靠外力刺激才能排便，一旦停用相關產品，便秘症狀立刻捲土重來，只要停止使用這類刺激性排便產品，大腸黏膜通常會隨著時間慢慢恢復原本的光澤。

案例曝光後引發熱議，許多有便秘困擾的網友紛紛留言，「原來是大腸啊~我還以為是電鰻」、「天啊，我也每天吃酵素，看到豹紋真的不敢再亂買了」、「原來酵素部分複方成分跟瀉藥一樣傷腸道」。

不過，也有部分網友提出不同看法，認為不應一竿子打翻所有助排便產品，並指出嚴重便秘的人不吃藥根本肚子痛到睡不著，「比起忍著不排便，在醫師指導下用藥還是比較安全」。

想要擺脫助排便產品的依賴，詹宜學提供「6大護腸守則」：

1.漸進式減量：若已長期使用排便產品，可先逐步減少劑量與使用次數，避免腸道一時無法適應而引發更嚴重的反彈性便秘。

2.水分與膳食纖維同步補充：每天攝取足夠水分並搭配膳食纖維，有助於將水分鎖在腸道內，讓糞便維持柔軟濕潤、更容易自然排出。

3.增加活動量並鍛鍊核心肌力：規律運動能刺激腸胃道，特別是加強核心肌群訓練，能在腸道蠕動無力時，藉由強化周邊肌肉力量輔助推動排便。

4.挑選成分單純的益生菌：市售複方保健品常額外添加助瀉成分，若單純想調整腸道菌叢，建議優先選擇成分單純的益生菌產品。

5.餐桌多原型食物、少精緻加工：養成多吃新鮮蔬菜、水果及全穀類等原型食物的飲食習慣，減少攝取精緻澱粉與加工食品。

6.持續不順務必尋求專業就醫：若調整飲食與運動作息一段時間後仍無法改善排便，應由腸胃科醫師評估開立合適的正規治療藥物。