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巴巧婷獲2026國際藝術家大獎賽首獎
2026年國際藝術家大獎賽結果25日宣布，台灣藝術家大放異彩，巴巧婷以〈迴廊〉勇奪首獎、賴佳玲以〈猩猩說：保護與佔有〉得到大會主席獎。
大獎賽由台灣國際當代藝術家協會主辦，今年有3,132件作品參賽，來自70個國家，最終101件入選，得到在台北新藝術博覽會《居然．藝境》展售機會，日前在松菸展出並進行得獎評選。
〈迴廊〉以唐卡壇城為基礎架構，其中放入各個法器。主辦單位描述，作品被一層一層用顏料堆疊起立體感，是當代的呈現方法。
巴巧婷說，她在台灣做寺廟修復，後來到不丹學習唐卡修復，用所學做出藝術品是她的新嚐試。
賴佳玲也使用新的媒材，用色紙表現猩猩的毛髮。一位參觀者評述：「色紙的寬度是有講究的，太寬了不夠挺，膠也講究。」而且作品必須經得起台灣潮濕的天氣。沒錯，作品經過防潮處理。
2026台北新藝術博覽會《居然．藝境》的展場也獲得好評。來自烏克蘭的藝術家維塔列．列舒科夫（Vitaly Leshukov Soldatow）說：「我參加過很多藝博會，但從沒看過這樣的布置。」西班牙藝術家伊莎貝爾．塔皮亞斯（Isabel Tapias）說：「很不一樣，就是把藝術和生活的安適結合在一起。」
從商戰角度指的是藝博會與家飾業者策略聯盟，實戰傳出佳音。「The Chair」原本只是展示，最終變成展售，老闆、廠商展售人員親自上場，大會人員退居協助維持秩序的角色。
有人在臉書發表感想：工藝與藝術的界限越來越模糊。
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