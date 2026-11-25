現代人手機不離身，就連上廁所也要帶進浴室。大腸直腸外科醫師陳威佑分享一項國際研究指出，高達66%的民眾有如廁滑手機的習慣，其中高達54.3%的人是在「看新聞」、44.4%在「滑社群媒體」，並非大家以為的玩手機遊戲。此外，滑手機會讓人坐馬桶超過5分鐘的機率暴增5倍以上，且多數人根本沒察覺自己坐了這麼久。

陳威佑在臉書發文引述2025年發表於《PLOS ONE》期刊的一項研究表示，該研究針對125名接受大腸鏡篩檢的成年人進行調查，除了探討上廁所滑手機與痔瘡的關聯外，也發現了6項有趣的生活習慣觀察：

1. 逾6成民眾如廁必帶手機：

調查顯示，有66%的受試者習慣在上廁所時使用手機，且滑手機族群的平均年齡為55.4歲，明顯低於不滑手機族群的62.1歲，顯示年紀較輕者更習慣把手機帶進廁所。

2. 馬桶上最多人在看新聞：

進一步分析手機使用內容，發現多數人並非在玩手遊，其中54.3%在看新聞，44.4%則在瀏覽社群媒體。

數據顯示，每次坐馬桶超過5分鐘的人，有滑手機者高達37.3%，沒滑手機者僅佔7.1%，兩者相差超過5倍，但只有約35%的使用者自覺每週會因此延長如廁時間，代表多數人根本沒發現自己坐太久。

4. 男性比較喜歡久坐馬桶：

在上廁所使用手機的族群中，男性坐馬桶超過5分鐘的比例有高於女性的趨勢，雖然統計差異尚不足以斷定男女絕對不同，但現象頗具趣味。

5. 滑手機族群運動量較少：

研究發現，如廁滑手機的人每週身體活動量比不滑手機者少，不過這不代表滑手機會導致不愛運動，更可能是不同生活型態之間的關聯。

值得留意的是，有滑手機與沒滑手機的兩組人在「排便用力程度」及「功能性便秘」上並無顯著差異，這並非指便秘與痔瘡無關，而是反映排便習慣涉及多重因素。

陳威佑提醒，雖然該研究受試者僅125人、無法推論因果關係，但足以給現代人一個明確警訊：很多時候並非身體真的需要坐在馬桶上那麼久，單純只是滑手機讓人忘了時間。建議民眾排便結束後就立刻起身，把看新聞、滑社群的時間留到離開廁所之後再進行。

重症醫師黃軒曾提醒，研究發現馬桶在沖水時會產生氣溶膠微粒，可能附著在門把、水龍頭等處，病原體甚至能在環境中存活數天。若如廁後沒有確實洗手，又直接摸口鼻或進食，只需極少量病毒，就可能造成感染。如廁後以清水與肥皂徹底洗手至少20秒，並避免在廁所內滑手機，以降低病原體經由雙手進入口鼻的機會。