台鐵六家線串聯台鐵新竹站及竹北高鐵站，每日載運大量往返竹科的通勤族，時刻表沒對好，就容易出現旅客趕不上轉乘列車，在月台乾等的狀況。為提升北部、中部地區及六家線的短途旅運服務，台鐵宣布，年底將進行列車時刻微調。

台鐵表示，考量旅客往返高鐵新竹站的轉乘需求，納入步行與候車時間考量，針對上、下午尖峰時間重新調整營運模式，提升與高鐵班次的配合度，共調整28列次，其中包含內灣線2列次。

不只班次微調，台鐵說，為提升樹林、台北及七堵通勤尖峰運能，年底將一併於周一至周五上午通勤尖峰時段，增開樹林7時25分發車、開往七堵的1002次區間快車1列次。

而中部都會區同樣也為縮短班距減少等候時間，每日增開彰化=三義間區間快車2列次，調整後山線區間車運能提升2.2%。

台鐵強調，為擴大服務範圍並考量整體行車順暢，部分列車增加停靠站及區間（快）車延長行駛，提升服務效能。

台鐵提醒，本次時刻微調共調整81列次，其中變動在5分鐘以上班次計23列次，相關列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢，各車站將加強宣傳及公告，亦請各位旅客多加留意。

台鐵調整後時刻表。圖／台鐵提供

台鐵宣布每日增開彰化=三義間區間快車2列次。圖／台鐵提供