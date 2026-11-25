日本去年米價大漲，台灣出口到日本的米超過1萬噸。農業部次長胡忠一今天說，今年日本米價下跌，從國外進口的米也減少，但台灣米具競爭力，今年出口日本可達近7000噸。

農糧署舉行「蓬萊米百年特展暨市集活動」展前記者會。胡忠一接受媒體聯訪時，談到台灣蓬萊米經歷百年來的品種改良，現在的品質不輸日本米。

胡忠一指出，去年日本稻米市場因缺米，價格上漲3倍，所以即使在日本嚴格管制進口米配額下，台灣出口到日本的米達到1萬2548噸。

胡忠一說，日本去年的米荒，讓不少原先種飼料米的農民改種食用米，所以今年日本稻米價格下降，大約降了一半，甚至只有去年的1/3，進口數量也減少。

不過，胡忠一表示，日本最大商社與其合作連鎖店仍持續採購台灣米，截至11月底已出口6000多噸，預期年底前可達近7000噸，較以往日本未缺米時，每年出口日本的米約4000至5000噸還多，顯示台灣稻米在日本市場具備穩定合作關係與競爭力。

他曾在日本考察時，得知有養老院購買台灣米，他詢問吃了一輩子日本米的長者是否習慣台灣米，結果日本長者很驚訝說，不知吃的是台灣米，因口感和日本米一樣好吃。

胡忠一說，台灣農家經營規模小，政府2005年起推動稻米集團產區，透過集團化達成共同用藥、共同品牌與生產良質米，截至去年底，良質米集團產區面積已達4萬公頃，約占全年稻米生產面積23萬公頃的1/6強。