新光醫院今天舉辦新舊任院長交接典禮，前衛生署長侯勝茂擔任該院院長逾16年，正式交棒新任院長、台北市前副市長邱文祥。邱為新光醫院第三任院長，侯則轉任榮譽院長，持續看診、手術。邱文祥表示，他擔任新光醫院董事，並協助該院桂蘭大樓興建，「但接任院長完全是意料之外」，他亦喊話市府，將鄰近新光醫院的磺溪打造為親水園區，從輝達總部一路直通士林夜市。

衛福部次長林靜儀、台北市前市長郝龍斌、中廣前董事長趙少康等均出席交接典禮，由新光醫院董事長吳東進擔任監交人。吳東進提到，截至今年，新光醫院創院40年、開院34年，累計服務4876萬人次病人，迎接8萬6122新生兒，並完成22萬人次獨居長者送餐，在創院院長洪啟仁、卸任院長侯勝茂帶領下，於競爭激烈的台北市建立專業與信賴兼具的醫療品牌。

吳東進說，邱文祥自2014年起擔任新光醫院董事長，2022年接任該院擴建委員會副主任委員、桂蘭大樓興建時執行長，他是陽明交大前校長張心湜高徒，也是亞洲首位獲得泌尿科醫學史上「國際榮譽大滿貫」獎項醫師，享有國際學術聲望。過去4年，邱文祥投入櫃蘭大樓軟硬體、醫療空間規畫，並於去年引進北部首台達文西單孔手術系統，18個月累計516例手術，展現執行力與前瞻視野。

邱文祥回憶，他在張心湜引介下認識吳東進，為雙方緣分依始，在副市長任內舉辦花博，吳東進與其已故母親曾3度攜家帶眷到訪，緣分延續之下，他到新光醫院擔任董事，並接任院長。他與侯勝茂院長也很有緣分，擔任台北市衛生局長時，侯為衛生署署長，中央與地方聯繫會議中，他就坐在侯勝茂身旁，不論侯勝茂、洪啟仁都是他醫界前輩與典範。

邱文祥說，接任院長是壓力也是榮譽，首要之務他期許院內所有員工學習運用，比人工智慧（AI）更上層樓的超智能（Superintelligence），由下而上影響管理階層，持續打造新光醫院成為智慧醫院。他另透露，正持續與北市府溝通，盼打造從北市科輝達總部一路連接鄰近新光醫院的磺溪，並直通美崙公園、士林夜市的親水公園，「若黃仁勳再來，就能一路散步到士林夜市。」

侯勝茂指出，他2010年至新光醫院任職，至今已超過6100日，每週寫給院內同仁的「心靈饗宴」書信累計超過870封，這段時日是他生涯中珍貴歷程、難以忘懷的篇章。卸任後他持續在院內看診、執行骨科手術，將秉持初衷、全力以赴。吳東進提到，侯勝茂親赴帛琉推動醫療合作16次，建立雙方深厚關係，也在推動醫療永續上有卓越表現，董事會及全院同仁對其卸任致上感謝與敬意。

新光醫院今天舉辦新舊任院長交接典禮，董事長吳東進（中）擔任監交人。左為榮譽院長侯勝茂、右為新任院長邱文祥。記者林琮恩／攝影

新光醫院今天舉辦新舊任院長交接典禮，前衛生署長侯勝茂擔任該院院長逾16年，正式交棒新任院長、台北市前副市長邱文祥。圖為新舊任院長、董事長與家眷合影。記者林琮恩／攝影