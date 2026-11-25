今年是蓬萊米命名100周年，農業部農糧署將於28日、29日，在華山文創園區舉辦特展，邀民眾看一粒米的時代旅行。

農糧署今天舉行「蓬萊米百年特展暨市集活動」展前記者會。

農業部次長胡忠一說，蓬萊米自1926年正式命名以來，不僅於1935年栽培面積首度超越在來米，奠定國人米食基調，更歷經戰後良種體系革新、CAS特級良質米推展、特色香米品牌化，至如今契作集團產區突破4萬公頃，承載著土地與農民的深厚情感。

胡忠一說，這次展覽內容涵蓋歷史時光、農地與農民生活，及各試驗改良場所研發的新科技與病蟲害防治技術，並有各式體驗活動，同時集結全台37家優質蓬萊米商品及米製加工食品於現場展售，讓民眾了解稻米品種改良歷程。

根據農糧署規劃的4大展區，適合親子一同探索學習，第一展區「時代的演進」，見證從以前「能吃飽」到現在追求「香Q好吃」；第二展區「土地、農民與生活」透過傳統農耕機具實體展示，重現早期鄰舍互助與順應節氣的農村生活記憶。

第三展區「從田裡到餐桌」呈現稻穀蛻變為米飯的過程，現場打造古早「割稻飯」打卡場景，並提供精饌米獎好米試吃；第四展區「蓬萊米科技發展」呈現全國農業試驗所及七大農業改良場以現代科技守護稻米的成果，另也展出義式燉飯米、清酒專用米與多元米烘焙製品。