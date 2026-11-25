長照漫漫長路，許多照顧者因辭職、中斷就醫等衝擊，陷入身心俱疲與經濟壓力雙重困境，衛福部今天表揚8名適時求助的「聰明照顧者」，盼鼓勵資源介入，陪伴照顧者重拾生活。

衛生福利部舉辦「115年度家庭照顧者支持性服務研討會暨縣市觀摩會」，並頒發「第十屆聰明照顧者徵求活動」前三名及五名佳作。8名得主年齡橫跨29歲至74歲，涵蓋青年照顧、老老照顧、多重障礙及原住民家庭等多重複雜困境。

這群照顧者曾因獨自承擔重擔而辭去工作、中斷自身醫療追蹤，甚至面臨身心俱疲，但在家庭照顧者支持服務據點專業人員陪伴與支持下，學習將照顧工作放心交給居家服務、日間照顧、喘息服務與住宿式機構等長照資源，實踐「會照顧，也要會放手」的安心交接。

卸下單打獨鬥的重擔後，有人重返職場，更有人進一步考取照顧服務員證照或化身手作講師，從深陷困境的受助者，蛻變為懂得適時求助與資源整合的堅韌力量。

衛福部政務次長呂建德致詞指出，目前社區整體照顧體系已布建1.6萬處，115年上路的長照3.0更以此為基礎強化家庭支持，減輕照顧負荷；全台現有近200處家照據點（含共融據點），並有近400名家照專員服務，及時接住瀕臨崩潰的家庭。

衛福部長期照顧司副司長吳希文簡報說明，就114年家庭照顧者支持服務據點新開案個案分析，逾8000名新開案中，仍以女性為主、占近7成，包括配偶、女兒或媳婦，且約8成本身是中高齡以上，至於被照顧對象，則主要為中度失能者。

此外，112年至114年家庭照顧者支持服務據點開案個案初篩指標分析，前3名均有「沒有照顧替手」、「高齡照顧者」等狀況。她強調，隨著高齡化與家庭結構變遷，照顧困境往往同時涉及身心障礙、家庭關係、經濟、就業及心理健康，如何及早辨識高負荷家庭並跨網絡合作，讓不同處境的家庭獲得適切協助，已成為支持服務的核心課題。

會場同步展示22縣市的服務成果，多個縣市實務團隊分享「共融服務」與「早期介入」案例，盼強化第一線專業人員及早辨識高負荷家庭、連結多元資源的專業知能，讓家庭照顧者在漫長的照顧路上獲得穩固後盾，陪伴照顧者適時放手、安心喘息。