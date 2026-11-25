最近天氣逐漸轉涼，不少民眾喜歡在回家後洗個熱水澡暖暖身子，但若短時間內溫差過大，恐增加心血管疾病發作的風險。藥師葉子毓分享冬天洗澡的4個步驟，提醒民眾除了留意水溫，洗澡前後的保暖工作也相當重要，尤其是血脂偏高的民眾，更不能掉以輕心。

葉子毓在社群平台Threads指出，人體血管會隨著溫度變化而收縮或擴張，若在寒冷的浴室內突然沖熱水，可能造成血壓快速波動，增加中風及心血管疾病發作的風險。因此，建議民眾在洗澡前先提高浴室溫度，讓身體逐漸適應溫度變化，避免受到劇烈溫差刺激。

冬天怎麼洗澡？藥師分享4步驟

- 步驟1：進入浴室前先穿上防滑拖鞋。

- 步驟2：先開熱水，提高浴室及地板溫度。

- 步驟3：從腳部開始沖洗，再逐漸沖洗四肢。

- 步驟4：最後再沖洗身體軀幹及胸口部位。

葉子毓也提醒，洗完澡後若準備出門，應先穿好保暖衣物，尤其要注意腳踝及頸部的保暖，避免身體突然接觸冷空氣，平時也應適量補充水分。

貼文曝光後，有網友表示「我都先洗頭欸」，對此，葉子毓回應「那不要直接沖到身體就好」，並表示也可以先洗臉、洗頭，再清洗四肢，最後才清洗身體。

不少網友也分享自己冬天洗澡的保暖方法，「我冬天要洗澡前會先喝溫熱開水，先讓身體暖和再進浴室」、「寒流來的時候，會先喝一些薑茶，才敢去洗」。

冬天洗澡除了要留意溫差及沖洗順序，水溫過高也可能加劇皮膚乾癢。台南崇學馬光中醫院長黃千瑞指出，中老年族群皮脂較薄，若使用過燙的熱水、洗澡時間過長或用力搓洗，容易破壞皮膚的保護油脂，使乾癢情況更加嚴重。對此，他建議可透過以下3個做法改善：

-潤膚藥浴外洗：使用當歸、白芍等中藥材煮水，放溫後擦洗或泡浴。

-改變洗澡習慣：水溫控制在38至40°C，洗澡不超過10分鐘，避免用力搓洗，浴後塗抹乳液或凡士林保濕。

- 從飲食著手：多吃白木耳、山藥、紅棗等食物，適量補充溫水，減少辛辣、燒烤及酒類攝取。

黃千瑞也提醒，若皮膚已出現傷口、感染或乾癢嚴重影響睡眠，應就醫尋求改善，切勿自行使用藥浴。