皇帝也要學數學?故宮推出「數理乾坤：故宮古籍中的數學」特展，翻開故宮典藏豐富的數學古籍，探索自先秦到大清，從丈量天地到經世治用的精采數學故事。

策展人、故宮書畫文獻處研究員劉國威表示，提到故宮典藏的古籍文獻，大眾往往先聯想到經史子集或文人詩畫，而將「數學」視為現代教室裡冰冷抽象的公式。然而在傳統文化中，「算學」從來不是孤立的學科，而是古人認識宇宙秩序、治理國家與安頓日常的重要智慧。「數理乾坤」特展，正是希望打破文理藩籬，帶領觀眾重新看見藏在紙頁與器物之間的數理之美。

故宮指出，展名「數理乾坤」蘊含雙重意境：「數理」是精密推演的法則與度數規矩；「乾坤」則象徵天地萬物的運行之道。從上古「河圖洛書」以點數排列揭示奇偶對稱與幻方奧秘，到「周禮」將「九數」列為貴族子弟必學的「六藝」之一，自先秦以來，數學便兼具哲學思辨與經世致用的精神。

到了十七、十八世紀，隨著西學東漸，數學更成為中西文明對話的橋樑。康熙皇帝因感於「己不知，焉能斷人之是非」而發憤研習西方天文算學，不僅在暢春園設館編纂集大成的「御製數理精蘊」，更將袖珍精緻的「對數表冊」與西洋繪圖儀器珍藏御前、隨侍在側。

文獻記載，1690年起，法國傳教士白晉每日早晨進宮，在康熙用膳處為其系統性講授滿文版「幾何原本」與西洋算學。 反覆實作。康熙聽講時並非紙上談兵，而是「反覆練習，親手繪圖，不懂即問」。透過實際操作繪圖工具，不到半年便精通幾何學原理。

康熙不僅使用法國進獻的西洋儀器，更命清宮造辦處仿製並改良，將法國製與清宮自製的圓規、比例規、直尺等繪圖工具重新組合配套，以符合宮廷實際使用需求。