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今晚變天 華南雲雨區再度靠近雨彈開轟 明天各地溼答答
今天白天水氣稍微減少，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地降雨暫時趨緩，不過，今晚開始又有變化。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從衛星雲圖可以看到，華南上空開始有雲系發展，今晚逐漸東移靠近台灣，明天白天通過台灣上空，各地天氣轉趨不穩定，都有下雨機會。好消息是，這波雲雨區移動速度較快，明天入夜後就會逐漸遠離，降雨減少，天氣慢慢恢復穩定。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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