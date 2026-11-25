近幾年的環保與社會抗議運動，總會見到一位行為藝術家，全身塗油漆、扭動身軀，甚至以吃墨水表達訴求，他是「水田部落工作室」的藝術家曾啓明，近年已經成為許多環保抗議運動中不可或缺的風景。他坦言自己面對環保與開發時，像春上春樹所說的，是顆面對高牆的雞蛋，為何他仍堅定向前？

2026-11-25 13:00