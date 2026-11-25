為縮短離島兒童健康照護資源的差距，落實兒童全人健康照護理念，馬偕兒童醫院推動「兒童全人健康照護計畫」，與澎湖縣政府簽署合作備忘錄（MOU），透過「兒童發展智慧分流評估系統」及「金寶貝智能化居家互動整合平台」兩大創新服務，建立從早期發現、專業評估到居家照護與持續追蹤的整合服務模式，讓澎湖縣兒童在熟悉的生活環境中，也能獲得更即時、完整且持續的健康照護支持。

馬偕兒童醫院兒童發展暨早期療育評估中心主任陳慧如說，這次計畫導入「兒童發展智慧分流評估系統」，運用數位化工具協助兒童發展狀況的初步篩檢與評估，透過系統化資料蒐集及智慧分流機制，協助辨識兒童不同發展需求，建立「分層篩檢、風險分級、即時轉介、持續追蹤」的不斷點模式，讓有發展支持需求的孩子能及早被看見、及早獲得專業協助，也讓家長與第一線照護人員有更明確的參考依據，促進兒童發展問題的早期發現與早期介入。

馬偕兒童醫院院長陳治平表示，馬偕兒童醫院醫療團隊長期關注兒童身心發展與家庭照護需求，深知兒童健康不僅是疾病治療，更涵蓋生理、心理、認知、語言、動作及社會適應等面向。

陳治平說，尤其離島地區受限於地理環境與醫療資源分布，家長在兒童發展評估、早期療育資源取得及居家照護支持上，往往面臨交通、時間與資訊等挑戰，為健全與完整兒童醫療防線；未來，將以馬偕經驗在澎湖深耕。

澎湖縣副縣長林皆興表示，離島早療孩童面臨最大的問題就是「服務斷鏈」，透過與馬偕的合作，未來將朝「醫家共照、無縫接軌與以家庭為主的在地韌性」為發展目標，幫家長把孩子的路鋪好，讓認知與行動的轉銜不再充滿焦慮。

此外，馬偕兒童醫院也將以「金寶貝智能化居家互動整合平台」，以家庭為核心，整合兒童發展照護資訊與居家互動支持，讓專業照護不再侷限於醫療院所或特定服務場域，而能延伸至孩子每天生活與成長的家庭環境。