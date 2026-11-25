53歲陳姓男子健康檢查時發現尿蛋白偏高，到童綜合醫院腎臟內科就診後，謝佶達醫師檢查與追蹤，發現患者雖然腎功能尚未明顯下降，但蛋白尿持續存在，評估符合慢性腎臟病診斷，建議使用具有腎臟保護效果的藥物，降低未來腎功能惡化的風險。謝佶達醫師表示，過去民眾習慣以疾病名稱來認識藥物，現在醫師開藥更重要的是能不能減少器官受損、延緩疾病惡化。

男患者沒有糖尿病，他拿到藥物後發現其中一項竟然是「糖尿病用藥」，他急回診詢問「我明明沒有糖尿病，為什麼要吃降血糖的藥？這樣血糖不會太低嗎？」謝佶達醫師解釋，患者才了解原來有些藥物除了原本的用途，還有其他經過臨床研究證實的治療效果。像是過去被認為是糖尿病用藥的「排糖藥」，現在已經成為部分慢性腎臟病患者的重要治療選項。對沒有糖尿病的患者，單獨使用這類藥物通常也不容易造成低血糖。了解治療目的後，患者才安心接受治療，並持續配合門診追蹤。

童綜合醫院腎臟內科謝佶達醫師表示，過去民眾習慣以疾病名稱來認識藥物，認為糖尿病才需要吃降血糖藥、高血壓才需要吃降血壓藥。但隨著醫學進步，現在醫師開藥不只是為了控制血糖或血壓數字，更重要的是能不能減少器官受損、延緩疾病惡化。

以「SGLT2抑制劑」，也就是俗稱的「排糖藥」為例，這類藥物最初是用來治療糖尿病，但後續大型臨床研究發現，對於符合治療條件的慢性腎臟病患者，即使沒有糖尿病，也能透過調整腎臟血流、降低腎絲球內壓力，減緩腎功能惡化，並降低部分心臟衰竭相關風險。

謝佶達說明，其他原本常被認為是降血壓藥的藥物，例如部分作用於腎素－血管張力素系統的藥物，也具有減少蛋白尿、保護腎臟的效果。近年發展的非類固醇類礦物皮質素受體拮抗劑（ns-MRA），可透過抑制相關發炎及纖維化機轉，降低特定第二型糖尿病合併慢性腎臟病患者的腎臟及心血管風險。醫師選擇藥物時，不只是看患者有沒有三高，而是會根據蛋白尿、腎功能及其他疾病風險進行評估。他提醒，現在慢性腎臟病的治療，不再只是把血糖、血壓控制好，而是要同時照顧心臟、腎臟與代謝健康。