智齒沒有疼痛就不需要處理？國軍台中總醫院中清分院牙科醫師林建仰今表示，阻生或位置傾斜的智齒，容易與前方第二大臼齒形成清潔死角，使食物殘渣及牙菌斑長期堆積，增加蛀牙及牙周疾病風險。尤其第二大臼齒靠近智齒的一側位置深入、不易清潔，蛀牙初期常無明顯症狀，等到出現不適時可能已嚴重受損。

他說，曾收治一名30歲男性患者，其左上第二大臼齒嚴重蛀牙及牙髓壞死，且後方阻生智齒因生長位置不佳，形成清潔死角並導致蛀牙。所幸經拔除阻生智齒後，原本也面臨拔除的第二大臼齒透過根管治療、顯微鏡輔助重建及全陶瓷修復成功保留，目前追蹤超過5年仍維持穩定並正常使用。

林建仰說，患者因蛀牙深入造成牙髓壞死，加上缺損位置接近牙齦，增加後續治療及修復的困難度。但經評估牙根、牙周及剩餘齒質仍具保存條件，因此首先以根管治療處理壞死的牙髓組織，再於良好隔濕環境下，透過顯微鏡輔助進行精密牙齒重建，藉由放大視野提升操作精準度，為後續全陶瓷修復建立穩定基礎。最後以二矽酸鋰全陶瓷覆蓋體完成修復，在盡可能保留健康齒質的同時，恢復牙齒外形與咀嚼功能。

他說，許多民眾疑惑「智齒不痛是否需要拔除」，其實並非所有阻生智齒都必須拔除，仍須依生長位置、清潔難易度及鄰牙健康狀況綜合評估。即使沒有疼痛，也可能因清潔死角增加鄰牙蛀牙及牙周疾病風險。建議民眾選用刷頭較小的牙刷，減少清潔口腔後方時的不適與噁心反射，並確實清潔後牙及周圍死角。若智齒水平阻生、難以清潔或可能傷害鄰牙，應及早就醫，必要時搭配X光檢查，由牙醫師評估是否需要拔除。

而且，嚴重蛀牙並不代表一定需要拔除，若牙根、牙周及剩餘齒質等條件允許，透過適當的根管治療與修復，仍有機會保留天然牙齒，但須配合良好的口腔清潔及定期追蹤，才能維持長期使用。

國軍台中總醫院中清分院牙科門診區經全新整建，23日正式啟用。院方說，候診與診療空間都有大幅改善，能提供民眾更加舒適、便利的就醫體驗，提升口腔醫療照護品質。