行憲紀念日及元旦連假，高公局估國道每日交通量約104至114百萬車公里，12月25日南向車流為平日1.3倍；規劃12月26日至27日及明年1月2日至3日，午後實施國5北向高乘載管制。

115年行憲紀念日連假為12月25日至27日，共3天，行憲紀念日為連假第1日，而116年元旦連假為1月1日至3日，也是3天連假，元旦同樣是連假第1日。

交通部高速公路局發布新聞稿指出，研判交通需求將以休閒旅遊旅次為主，預估兩連續假期每日國道交通量為104至114百萬車公里（mvk），其中南向以115年12月25日最高，可達63mvk，為平日的1.3倍。

由於兩連續假期僅相隔4天，為審慎因應，高公局表示，將以長假期規模進行交通疏導，以因應連假期間增加的交通需求。

根據高公局公布的國道交通疏導措施，匝道封閉方面，115年12月25日及116年1月1日，凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；凌晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

115年12月26日及116年1月2日，凌晨5時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；中午12時至晚間9時，封閉國1虎尾北向入口。

115年12月27日及116年1月3日，中午12時至晚間9時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口。

高乘載管制部分，高公局表示，115年12月26日至27日及116年1月2日至3日，每日下午1時至6時，在國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道實施，結束時間將視交通狀況機動調整。

至於收費措施，高公局指出，115年12月25日至27日及116年1月1日至3日實施單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、每日凌晨0至5時暫停收費。

高公局呼籲，兩個連續假期均有夜間舉行的大型慶祝活動（如晚會、煙火），建議用路人參加夜間活動優先選擇搭乘公共運輸，若要自行開車請做好車輛安全檢查並養足精神，行進間多注意車前狀況、保持安全距離並繫妥安全帶，切勿疲勞或分心駕駛，以確保行車安全。