台灣邁入超高齡社會，失能、失智者的照顧工作更顯重要。為強化長照3.0照顧網絡與在地支持服務，衛福部今舉辦「115年度家庭照顧者支持性服務研討會暨縣市觀摩會」，邀集全國地方政府與家照據點專業人員，盼藉由跨域合作與資源整合，打造讓家庭照顧者有支持、有喘息，也能保有自己生活的照顧環境。

此次觀摩會聚焦以「照顧者」為中心的共融服務、高負荷家庭早期介入及跨體系合作。衛福部次長呂建德表示，為了照顧失能、失智的家人，家庭照顧者需長期投入照顧工作，平均照顧時間為7至10年，且是全程投入照顧，但隨著家庭結構改變，從以往的大家庭轉變為核心家庭、小家庭，照顧工作時常落在一位子女的身上，其須負擔起全部照顧責任，這時可能為了照顧家人選擇離職，但隨著儲蓄愈來愈少、照顧者也可能罹患疾病等因素，讓照顧負擔愈來愈重。

今年長照3.0正式上路，賴清德總統直指「照顧不離職、照顧有喘息」。呂建德指出，長照服務自推動以來，社區整體照顧服務體系已布建共1.6萬處，115年上路長照3.0更以此為基礎強化家庭支持，減輕照顧負荷。目前全國有近200處家庭照顧者支持服務據點，並有近400位家照專員提供服務。

呂建德說，照顧者若有照顧壓力，應勇敢說出來，並撥打長照服務專線1966、0800-50-7272，由家照專員磨合長照服務，而家庭照顧者服務據點，此為台灣首創模式，期望照顧者先照顧者自己的生活，先愛自己，找回自己的價值。

為鼓勵在照顧歷程中展現韌性的家庭照顧者，衛福部同步舉行「第十屆聰明照顧者徵求活動」頒獎，今年以「會照顧，也要會放手」為主題，表揚前三名及五位佳作得主。8位獲獎者年齡橫跨29歲至74歲，涵蓋老老照顧、青年照顧、多重障礙及原住民家庭等多元樣態。

呂建德說，這些照顧者曾因獨自承擔重擔而辭去工作、中斷自身醫療追蹤，甚至面臨身心俱疲，但在家照據點專業人員陪伴與支持下，逐步導入居家服務、日間照顧、喘息服務及住宿式機構等長照資源，學習將照顧工作放心交給專業與他人分擔，落實「安心交接」；不僅減輕照顧負荷，更有人考取照顧服務員證照、成為手作講師或重返職場，從受助者轉變為助人力量，展現懂得適時求助與資源整合的照顧韌力。

今會場同步展出全國22縣市家庭照顧者支持性服務成果海報，並邀請花蓮、新北、彰化、台中、基隆及屏東等縣市與服務單位，針對「以照顧者為中心的共融服務」及「高負荷家庭早期介入與跨體系合作」進行實務交流，呈現各地因地制宜的服務設計與創新案例。

呂建德表示，透過跨縣市的經驗激盪與觀摩學習，強化第一線專業人員及早辨識高負荷家庭、連結多元資源的專業知能，更進一步厚植家照共融據點的服務量能，讓家庭照顧者在漫長的照顧路上獲得穩固後盾，陪伴照顧者適時放手、安心喘息。