環境部今進行「森霸電力第三期燃氣複循環發電計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。本案經環評委員討論後認為，應重新檢核空氣汙染物增量抵換計畫的可行性，並檢討回收水水質監測項目的完整性，決議補正再審。

本案開發單位為森霸電力股份有限公司，目的事業主管機關為經濟部，開發單位規畫於台南市山上區及新化區設置3部總裝置容量共180萬瓩±10%的燃氣循環發電機組及相關附屬設施，另規畫地下輸氣管線由台灣中油股份有限公司新市天然氣隔離站，行經新市區、新化區及山上區引接至本案廠址（13.5公里）。

開發單位表示，本計畫是為配合國家能源政策，可支援大台南地區的用電需求，且AI科技及半導體使整體用電持續增加，本計畫也可直接供應南科地區穩定用電，有助於台南市地區發展。

針對環評委員關心的空氣品質影響，開發單位指出，部分監測結果除細懸浮微粒（PM2.5）及臭氧的8小時值有超出法規標準外，其餘項目皆符合空氣品質標準；民調部分，當地居民58.5%贊成本案開發，30.2%則不贊成。

有環委表示，本案應整合鄰近既有電廠，例如豐德發電廠及森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫的實際營運數據，評估環境加成影響，包含空氣品質、溫室氣體、熱汙染、生態衝擊、交通分析、噪音振動等，以及工安風險的衝擊影響範圍與緊急應變處理能力。

此外，也應重新檢討低負載及起停爐的氮氧化物改善措施，及空氣品質不良時的減輕措施，並重新檢核空氣汙染物增量抵換計畫的可行性，並具體說明各抵換來源。

另有環委指出，開發單位也應檢討回收水水質監測項目的完整性。此外，因仍有不少民眾反對本開發，也應加強在地及周邊區域民眾與利害關係人溝通，補充輸氣及輸電管線沿線居民的具體溝通作為。

本案最後經環委討論後決議補正再審。