曾任台北市副市長的亞洲泌尿科權威邱文祥接任新光醫院長，邱文祥憶當年籌備因花博結緣新光醫院董事長吳東進，醫療的進步不只靠個人，以緣分串起醫療使命，攜團隊邁向新高峰。

新光醫院今天上午舉行院長交接典禮，擔任新光醫院長達16年9個月的榮譽院長侯勝茂交棒，在新光醫院董事長吳東進見證之下，由曾任台北市副市長的亞洲泌尿科權威邱文祥接下印信，正式成為第3任新院長。

吳東進致詞時表示，新光醫院開院至今34年，從火獅大樓逐步發展為橫跨桂蘭、聖賢、友誼、安新5棟大樓的醫學中心。侯勝茂任內帶領團隊通過3次醫學中心評鑑、完成資訊系統轉置、推動桂蘭大樓擴建，並深耕帛琉國際醫療及醫院永續發展，為新光奠定堅實基礎。

邱文祥說，回顧一路走來的歷程，心中最深刻的感受就是「緣分」。從陽明大學（陽明交通大學前身）求學、畢業後返校服務，到與吳東進及醫療團隊結識，每一段相遇都成為人生重要的連結，也促成今天承擔新光醫院院長職務的契機。

邱文祥回憶，過去曾協助安排花博參訪事宜，吳東進因母親吳桂蘭喜愛花卉，特別前來參觀，過程留下許多溫馨回憶。多年後吳東進拿出一張2010年的合照，照片一直保存到2022年，讓他深受感動，也更加體會人與人之間長久維繫的情誼。

談到未來的院務發展，邱文祥強調，維持現狀就是落後，醫療環境不斷變化，醫院必須持續精進，才能迎接未來挑戰。從現在開始要積極學習人工智慧工具，醫療的進步不能只依靠個人，更需要全體同仁共同努力。

邱文祥說，未來將持續精進醫療品質、拓展國際視野，帶領新光醫院團隊迎向新的發展階段，不辜負吳東進的期待及社會大眾的信任。期許自己以專業內涵與實際行動證明，醫療領導者不只要重視外在形象，更要具備持續學習、勇於創新及帶領團隊向前的能力。

侯勝茂表示，他習慣以日記記錄生活，也持續每週寫信，至今已留下874封信。這段與新光醫院共同走過的歲月，是人生中最珍貴的歷史，也是難以忘懷的重要篇章。邱文祥具備豐富的專業經驗及卓越的領導能力，相信新光醫院一定能夠承先啟後、持續精進，開創嶄新的發展局面。

談到卸下院長職務後的規劃，「我不開刀太可惜了。」侯勝茂說，未來仍會持續投入骨科相關臨床醫療及教學工作，回到自己熟悉且熱愛的專業領域。無論身處什麼職位、扮演什麼角色，他始終秉持相同的初衷，就是凡事全力以赴、認真做好。

據新光醫院提供資料，邱文祥是國際知名泌尿科權威，曾任台北市政府衛生局長、台北市立聯合醫院總院長及台北市副市長，兼具臨床醫療、醫學教育及公共行政領導經驗，近年積極參與新光醫院桂蘭大樓擴建規劃，並推動引進達文西SP單孔手術系統。