血糖飆高有多危險？不少民眾以為血糖過高就會頭暈、昏倒，但醫師提醒，血糖即使升至200、300mg／dL，部分患者仍可能毫無感覺，一旦持續攀升至500、600mg／dL，恐引發嚴重脫水、電解質失衡，甚至意識不清、昏迷等危及生命的急症，尤其糖尿病患者若忘記服藥，或遇到感染、重大手術等身體壓力，更應提高警覺。

國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師張育宸表示，一般健康成人空腹血糖應低於100mg／dL，若介於100至125mg／dL，屬於糖尿病前期範圍。達126mg／dL以上，則符合糖尿病診斷標準之一，但仍須經醫師進一步確認。至於糖尿病患者常見的血糖控制目標，則是餐前80至130mg／dL、餐後兩小時低於180mg／dL，不能將180mg／dL誤認為一般人的正常空腹血糖值。

張育宸指出，臨床上最擔心的是患者發生「高血糖危象」，主要包括糖尿病酮酸中毒及高血糖高滲透壓狀態。當血糖過高，腎臟會將多餘的葡萄糖隨尿液排出，同時帶走大量水分，造成頻尿、口渴、脫水，嚴重時可能出現電解質異常、意識障礙，甚至昏迷。

張育宸提醒，血糖升高不一定會立即出現明顯症狀，有些患者即使血糖達200、300mg／dL，仍未察覺異常。若出現異常口渴、頻尿、疲倦、惡心嘔吐、腹痛、呼吸異常或意識改變，就應盡速就醫。尤其血糖已高達500mg／dL，無論有無明顯不適，都應立即接受醫療評估，不能等到昏倒才處理。

不少民眾認為飯後昏昏欲睡就是血糖飆高，張育宸表示，單憑飯後想睡覺，並不能判定有高血糖問題。有時候睡眠不足、吃太多或食物太油膩、貧血、甲狀腺功能異常或藥物影響，都可能造成飯後嗜睡。對已確診糖尿病的患者而言，規律監測血糖，比依賴主觀感受更能掌握病情。

日常如何穩定血糖？張育宸建議，飲食應減少精製糖類攝取，水果雖然富含營養，但仍含有糖分，必須控制份量，不能因為認為水果健康就毫無節制。已確診糖尿病的患者，更應按時服藥、定期回診，切勿自行停藥。近年逐漸普及的連續血糖監測系統（CGM），也是協助掌握血糖變化的工具，民眾可以觀察不同食物對自身血糖的影響，了解個別飲食反應差異。

隨著天氣轉冷，不少民眾擔心吃火鍋、進補會讓血糖失控。張育宸表示，臨床上並未明確觀察到冬季高血糖患者特別增加，重點仍在飲食適量與規律用藥。不過，感染可能使血糖突然升高，尤其年長者、體力較差或原本血糖控制不佳的患者，更應注意身體變化，避免小病演變成高血糖危機。