天氣一轉涼，熱呼呼的火鍋、暖胃的熱湯、剛泡好的熱茶，就成了這個季節最療癒的享受。但醫師提醒，超過65度的食物，其實是食道黏膜的破壞者，長期可能造成食道癌，建議食物、飲料都要放涼一點再吃。

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，大家天冷愛吃熱食，但很多人沒想到，這些趁熱吃的習慣，其實是食道癌的隱形推手。他指出，超過65度的食物和熱飲，已被國際癌症研究機構列為可能的致癌因子。

黃士維表示，有5個吃熱食的習慣應該要避免。第一、食物一上桌就趁熱大口吃，太燙的食物會反覆燙傷食道黏膜，黏膜一邊受傷、一邊修復，長期下來慢性發炎，正是提高癌變風險的隱患。他建議，食物稍微放涼再吃，其實更安全。

第二、偏愛滾燙的熱茶與熱咖啡。天冷時，很多人習慣飲品一定要燙口才暖和。但滾燙的液體經過食道時，溫度直接作用在黏膜上，傷害不比熱食小。等溫度降下來再喝，風味不減，卻安全得多。

第三、剛起鍋的火鍋不等降溫就吃。圍爐吃火鍋、麻辣鍋時，食材剛從滾燙的湯裡撈起就送進嘴裡，溫度往往遠超過身體能承受的範圍。撈起後稍等幾秒，給食道一點喘息空間。

第四、用嘴吹一吹就當成放涼了，很多人吹幾下只讓表面稍微降溫，裡面可能還是滾燙的，但許多燙傷其實就發生在「以為不燙了」的那一口，別被表面的溫度騙了。

第五、燙口飲食，加上同時有抽菸、喝酒、嚼檳榔的習慣，對食道的傷害會加乘放大。這幾項正是食道癌的高風險組合，有這些習慣的人，更該從源頭開始留意。

黃士維提醒，食道癌早期幾乎沒有症狀，等到出現吞嚥困難、吞東西會痛才就醫，往往已經不是初期，因此不如平時就少吃燙食、養成放涼再吃的習慣。如果愛吃燙食，又已經出現吞嚥不順、進食卡卡的情況，應就醫評估。