九合一大選將在28日登場，交通部航港局今天表示，經盤點高雄-馬公、基隆-馬祖、台東-綠島及台東-蘭嶼等主要離島航線，在投票日前後仍有艙位，旅客可多加利用。

航港局發布新聞稿表示，為便利離島鄉親返鄉投票及回程交通需求，協調航商整備疏運運能及加開航班。

航港局指出，目前主要離島航線都仍有艙位，其中在澎湖地區部分，27日澎湖輪由高雄往澎湖共安排2航次，其中上午9時航班尚有約500個艙位，晚上11時30分航班尚有約100個艙位，合計仍有約600個艙位可供民眾訂位。

航港局表示，由於海象因素，原定26日由高雄-七美-望安-返回馬公的南海之星2號，將改為27日由高雄-七美-望安-返回馬公，提供約221個艙位供現場訂位；投票翌日29日澎湖輪馬公往高雄下午3時30分航班，尚有240個艙位可供民眾搭乘。

馬祖地區方面，航港局指出，27日返鄉及29日返程，基隆-馬祖航線均安排由新台馬輪、台馬之星雙開，27日晚上基隆往馬祖尚有685個艙位，29日返程馬祖往基隆尚有997個艙位。

台東的綠島與蘭嶼航線方面，航港局指出，27日台東往綠島安排2航次，尚有164個艙位；另協調航商加開的台東往蘭嶼1航次，共計開航2航次，目前尚有139個艙位。

航港局指出，28日台東往綠島安排4航次、綠島往台東安排3航次，分別尚有552個艙位及256個艙位，台東往返蘭嶼各安排1航次，台東往蘭嶼尚有131個艙位、蘭嶼往台東尚有192個艙位。

此外，航港局指出，29日因海象不佳，台東蘭嶼航線雙向停航，30日台東往返蘭嶼各安排1航次，台東往蘭嶼尚有300個艙位、蘭嶼往台東尚有191個艙位。