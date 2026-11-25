下半天外出記得帶雨具。中央氣象署氣象預報中心資深預報員葉致均表示，今天晚上到明天上半天有新一波華南水氣東移，整體降雨情況又會再度增加，明天下半天開始水氣又會有逐漸減少的趨勢，周五之後整個天氣有比較回穩的情形。

葉致均表示，今天受到東北季風影響，不過冷空氣強度會慢慢減弱。新一波東北季風周末兩天有一股比較涼的冷空氣影響，不過屬於乾冷性質，早晚會是比較偏涼的情形。

天氣現況，他說，目前台灣上空雲量偏多，今天白天水氣有比較短暫空檔，不過華南地區有一股新的水氣往東移動，所以今晚受到華南水氣東移影響，台灣附近又會轉為容易降雨的情況。目前是東北風環境，所以基隆北海岸到東半部地區有零星降雨，其他地方相對是降雨空檔。

今天降雨趨勢，葉致均表示，迎風面有局部降雨，如果中高層水氣通過，山區可能有零星降雨。今晚隨著新一波華南水氣東移，整體降雨有明顯增加趨勢，今天入夜之後外出要攜帶雨具備用。

未來天氣變化，葉致均說，大陸冷高壓今晚開始逐漸東移出海，明天東北季風有明顯減弱情形，溫度也有逐漸回升趨勢，周五也是類似情形。不過，周五晚上開始，新一波大陸高壓逐漸南下，所以周六、周日有新一股的大陸冷高壓逐漸影響。周日晚上開始，冷高壓又逐漸出海，所以下周之後轉為偏東風環境為主，天氣逐漸回暖。

降雨趨勢，他說，今晚到明天上半天，受到新一波華南雲雨區東移影響，各地和外島容易有降雨情況出現。明天下半天開始，水氣有逐漸減少趨勢。周五仍有殘留水氣影響，北部和東半部部分地區有局部零星降雨，不過和明天相比有明顯緩和狀況。周六投票日之後，水氣明顯減少，各地多雲到晴的天氣為主，只有迎風面東半部地區可能有零星降雨。

溫度趨勢，葉致均表示，今天還是受到東北季風影響，北部、宜蘭地區整天溫度18至20度左右，屬於偏涼的狀況；其他地方因為雲量偏多，高溫落在22至25度，偏舒適有點涼的狀況。明天東北季風開始減弱，溫度有逐步回升趨勢，周五各地高溫可以來到25至29度。

葉致均表示，周六開始，隨著新一波東北季風逐漸增強影響，北部和東半部地區高溫有稍微下降情形，不過偏乾空氣，所以在有太陽照射之下，不會到這麼的涼。但入夜可能因輻射冷卻作用，有比較低的溫度出現，低溫方面，中部以北、宜蘭、花蓮落在15至17度左右，其他地方18至19度，有比較偏涼情形。下周一隨著東北季風逐漸減弱，溫度上開始有一些回升的狀況。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供