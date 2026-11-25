冬天氣溫降低，不少人會戴上毛帽保暖，不過毛料直接接觸額頭，有時容易產生刺癢感，若出門前有化妝，粉底、底妝也可能沾染在帽子內側，讓人相當困擾。近日有女子分享一個簡單小妙招，只要在毛帽接觸額頭的位置貼上一片護墊，就能減少毛料摩擦帶來的不適，也能避免化妝品弄髒帽子，貼文曝光後吸引上萬人按讚，不少網友直呼：「太聰明了！」

原PO在Threads發文表示，冬天戴毛帽時，可以在帽子內側、接觸額頭的地方貼上一片護墊，並分享實際使用影片。她也坦言，影片看起來有點蠢，但護墊黏貼後相當牢固，不過實際效果可能還是得視毛帽材質而定。這個出乎意料的用法，不僅能隔開毛料與額頭，減少刺癢感，也能避免底妝直接沾到帽子上。

不少網友看完紛紛留言表示，「超級大聰明，有化妝還不會弄髒毛帽」、「原來可以這樣，之前戴的貝雷帽，讓我的額頭整個超級不舒服的」、「太強了，額頭癢到爆炸，終於有解方了」、「我都貼涼感的，就不會有悶熱問題」、「從來沒想過護墊還能這樣用」。

但有人分享過去經驗，「之前把護墊貼在帽子裡，過海關拿掉帽子，一片護墊直接掉在籃子裡」、「昨天上學也貼了，把帽子放椅子上，結果護墊黏在椅子上」、「我之前貼在安全帽上，結果在辦公室同事面前掉出來，丟臉到想離職」、「拿下來小心不要留護墊在頭上，在歐洲看過此悲劇」。

此外，胸腔暨重症專科醫師黃軒也分享了冬天有「3暖王」，分別是帽子、圍巾、襪子，臨床醫學其實早就提醒過一件事，就算穿再厚，如果熱一直從「關鍵部位」漏掉，身體還是會判定你在受寒。冬天保暖，不是把身體包成1顆粽子就是在保暖身體，而是你「守住血流、穩住神經」，才能騙過大腦的「冷警報」。

帽子可以避免大腦誤判你正受低溫，圍巾減少自律神經被冷刺激，襪子改善末梢循環，降低整體血管收縮需求，3暖王是「用最小成本，換最大生理穩定」的策略，對高風險族群特別重要。