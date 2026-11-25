臨床上因意外導致異物塞入肛門而緊急求診的案例屢見不鮮。大千綜合醫院外科部主任馮啟彥提醒，肛門與直腸的生理結構相當特殊，一旦異物進入，往往無法自行排出，如果處置不當可能造成腸穿孔、敗血症，甚至終身失禁等嚴重後果，民眾切莫掉以輕心。

馮啟彥指出，過去診治過的案例，異物種類千奇百怪，從常見的塑膠管、質地堅硬且易碎的啤酒瓶、甚至是體積龐大的金屬喇叭鎖都曾遇過。這類個案往往需緊急醫療處置，醫療團隊必須根據異物的大小、材質與位置，評估是否能透過肛門進行微創取出，或需要動用開腹手術。若處理不及或異物太大，不僅可能引發腹腔嚴重感染，甚至有高風險需要裝設「人工肛門」。

馮啟彥主任強調，大眾千萬不要低估直腸塞入異物的危險性，因為直腸生理結構暗藏三大致命危機：

1.越用力卡越緊：直腸內部具有向內吸入的負壓，且括約肌在受刺激收縮後會緊緊卡住異物，患者越用力嘗試排出，往往只會卡得越深。 2.括約肌受損：硬質異物極易引起腸道黏膜受損，摩擦會導致出血與腸壁裂傷，增加細菌感染與敗血症的風險；太大、太硬的物體甚至會造成括約肌永久性受損，嚴重時恐導致終身肛門失禁。 3.引發致命腹膜炎：直腸壁的組織非常薄，硬物在內部極易將其刺破，一旦直腸破裂，糞便將直接流入腹腔，引發致死率極高的致命性腹膜炎。

他指出，發生異物卡在直腸或肛門的情形時，許多人常因害羞不敢就醫，試圖在家中使用鑷子、筷子或其他工具夾取。這些行為極可能弄巧成拙，不僅會把異物推向更深的腸道，更可能直接刺破腸壁，造成不可逆的傷害，請當事人務必保持冷靜、立刻就醫，尋求專業外科醫師的協助，才是保命的唯一正途。

馮啟彥提醒，直腸塞入異物有三大致命危機，民眾一定要留意。圖／大千綜合醫院提供