膝蓋疼痛是退化性膝關節炎？軟骨磨損只能換人工關節？膝關節權威、台中慈濟醫院關節中心醫師呂紹睿教授日前接受「百大醫言堂」節目邀請，談「退化性」膝關節炎的致病機轉，如何以「軟骨會再生」的「保膝療程」，積極逆轉退化性膝關節炎病人只能消極等待置換人工膝關節的宿命。

呂紹睿教授指出，大眾習慣將退化性膝關節炎與年齡增長畫上等號，依據他長期的研究與臨床觀察，許多膝關節疼痛並非單純自然老化，而是因為膝蓋一年平均彎曲一百萬次引發「內側摩擦現象」，日復一日經年累月的物理摩擦、化學腐蝕，結果導致一連串關節痠痛、卡頓、軟骨磨損、關節變形、不良於行的「內側摩擦症候群」。

呂紹睿說軟骨會再生，他強調軟骨不是沒有原因的自然老化，只要找出病因，就能針對病程積極治療。台中慈濟醫院關節中心執行的「膝關節健康促進方案」（KHPO）治療核心，是先解除持續破壞軟骨的不正常摩擦、不正常壓力、發炎反應，為病程按下暫停鍵；同時為關節腔創造出有助軟骨再生的環境。所以 KHPO 能針對病因根治疾病的治療，不同於消極緩解症狀的支持性療法。

呂紹睿表示，疾病早期，病人可以透過「生活3原則，少彎、慢慢彎、不要彎太久」和「護膝3運動，直抬腿、壓膝、抱膝」，自己的膝蓋自己救；需要手術介入時，依病況實施關節鏡軟骨生促進手術、關節鏡軟骨再生促進手術，加上高位脛骨截骨矯正手術或微重建手術，盡可能保留健康關節組織；變形嚴重的病人也能以精準全人工關節置換手術，恢復行動力與不疼痛的生活品質。