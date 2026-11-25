許多人為了保養腎臟選擇極端清淡飲食，反而傷及血管與腎功能。腎臟科醫師洪永祥分享，門診曾有一名58歲腎友，三餐只敢吃白飯配水煮青菜、連一滴油都不敢碰，結果半年後回診不僅營養不良，血壓與血脂雙雙異常，腎絲球過濾率（eGFR）更暴跌20分，讓他直言「你這樣飲食超危險」。

洪永祥在臉書發文指出，隨著年紀增長，全身血管每天都在慢慢老化與硬化，而腎臟本質上就是由數百萬條微血管編織而成的「超級濾網」。一旦老化或慢性病來襲，導致血管內皮細胞生病、硬化甚至發炎，最先受傷報廢的便是這團脆弱的腎絲球，因此年過40歲後刻意保護血管，才能真正守住腎功能。

針對飲食如何逆轉血管傷害，洪永祥引述2020年發表於國際期刊《PLOS Medicine》的CORDIOPREV大型隨機對照試驗表示，相較於傳統低脂飲食，採用富含特級冷壓初榨橄欖油、堅果、深海魚與蔬果的「地中海飲食」，能顯著提升2.63%的血管內皮舒張功能，同時增加血管內皮修復細胞並減少發炎微粒，就連血管受損嚴重的患者都能看到修復效果。

此外，2023年發表於《英國醫學期刊》（BMJ）、橫跨19個世代研究並涵蓋超過2.5萬人的統合分析也證實，血液中「海鮮來源Omega-3多元不飽和脂肪酸（EPA、DPA、DHA）」濃度越高的人，罹患慢性腎臟病的風險越低，腎功能衰退的速度也明顯更慢。

洪永祥建議，想透過「護血管」來保住腎絲球，日常餐桌可落實以下3個正確做法：

1. 用「好油」取代恐油症：

烹調時改用富含單元不飽和脂肪酸與多酚的特級初榨橄欖油或苦茶油，幫助血管內皮細胞降火抗發炎。

2. 每週至少吃2次小型魚：

選擇鯖魚、秋刀魚或鮭魚，直接補充高生物利用率的EPA與DHA，降低腎絲球微血管發炎與硬化風險；若是慢性腎病患者，則須依醫師建議控制總蛋白質份量，以魚肉取代紅肉及加工肉品。

3. 善用低鉀高多酚的天然辛香料：

料理時多搭配大蒜、洋蔥、九層塔與適量莓果，這類食材富含硫化物與花青素，能促進一氧化氮生成、幫助微血管舒張，同時減少對鹽分的依賴。

洪永祥強調，護腎從來不是「什麼都不敢吃」，而是學會運用正確的營養素，替微血管築起健康的防線。