冬天氣溫降低，不少人會戴上毛帽保暖，不過毛料直接接觸額頭，有時容易產生刺癢感，若出門前有化妝，粉底、底妝也可能沾染在帽子內側，讓人相當困擾。近日有女子分享一個簡單小妙招，只要在毛帽接觸額頭的位置貼上一片護墊，就能減少毛料摩擦帶來的不適，也能避免化妝品弄髒帽子，貼文曝光後吸引上萬人按讚，不少網友直呼：「太聰明了！」

2026-11-25 10:58