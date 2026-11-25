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台鐵12月29日起微調時刻 共調整81列次
為提升服務效能，台鐵今天宣布，12月29日起時刻微調，共調整81列次，其中變動5分鐘以上班次共23列次，調整重點除了優化六家線轉乘時間外，還提升樹林、台北、七堵通勤尖峰運能。
台鐵公司發布新聞稿指出，為提升北部、中部地區及六家線短途旅運服務，自115年12月29日起進行列車時刻微調，這次調整有4大重點。
首先，六家線轉乘再優化，為考量旅客往返高鐵新竹站轉乘需求、步行與候車時間，針對上、下午尖峰時間重新調整營運模式，提升與高鐵班次配合度，共調整28列次（含內灣線2列次）。
第二，提升樹林、台北、七堵通勤尖峰運能，在週一至週五上午通勤尖峰時段增開樹林上午7時25分開往七堵1002次區間快車1列次。
第三，中部都會區增班，為縮短班距減少等候時間，每日增開彰化至三義間區間快車2列次，調整後山線區間車運能提升2.2%。
第四，為擴大服務範圍並考量整體行車順暢，部分列車增加停靠站及區間（快）車延長行駛，提升服務效能。
台鐵指出，這次時刻微調共調整81列次，其中變動在5分鐘以上班次計23列次，相關列車車次、時刻，可於台鐵官網及「台鐵e訂通」APP查詢，各車站將加強宣傳及公告，也請各位旅客多加留意。
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