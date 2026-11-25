東北季風影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天白天是個降雨相對較少的空檔，今晚到明天白天各地降雨再度增多，雨勢不大，但是各地降雨機會高，今明兩天外出記得攜帶雨具，最快要等到明天晚間天氣才會逐漸穩定下來。周五較弱的東北季風影響，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶有局部短暫陣雨，其他地方為多雲或有陽光天氣。

周六就是投票日，他說，周六到周日有下一波東北季風南下，這波東北季風過後將是比較乾的空氣影響，水氣少，天氣方面變化有限，只有基隆北海岸、宜花東等地局部短暫陣雨，其他地方多雲或有陽光的天氣。投票日大部分地方天氣不錯，周日天氣會更好。

溫度方面的變化也比較複雜，吳聖宇表示，今天東北季風帶來的冷平流仍較強，新竹以北到宜蘭、花蓮一帶白天高溫18至20度左右，苗栗以南到台東地區白天高溫22至25度之間，高屏地區有機會來到25度以上。今晚到明天清晨嘉義以北到宜蘭、花蓮低溫17至19度，空曠地區可能15度上下低溫出現。南部及台東低溫19至21度，空曠地區可能有18度上下的低溫出現。今晚到明晨如果降雨增多，濕度提高，體感上可能會比較冷。

明天台灣附近東北季風減弱，白天溫度有回升的空間，但是他說，因為有降雨，回升幅度有限，苗栗以北到宜蘭、花蓮回升稍微多一些，白天高溫22至24度，台中以南及台東地區高溫回升就比較少，大約在24至27度。

吳聖宇說，明晚到周五清晨嘉義以北到宜蘭、花蓮低溫18至20度，空曠地區仍可能有16度上下的低溫機會。南部及台東低溫維持在19至21度，空曠地區可能有18度上下的低溫出現。明晚到周五清晨留意雲層散開的情況，觀察有沒有輻射冷卻出現的條件。

周五東北季風較弱，加上大部分地方有機會看到陽光露臉，各地白天高溫將會再回升，吳聖宇表示，苗栗以北到宜蘭、花蓮高溫24至26度，台中以南到台東高溫有27至29度。周五晚間到周六清晨嘉義以北到宜蘭、花蓮低溫19至21度，空曠地區仍可能出現18度或以下的低溫。南部及台東低溫20至22度，空曠地區可能有19度上下的低溫。仍要留意有沒有輻射冷卻作用造成局部低溫的情況。

周六東北季風開始增強，不過吳聖宇表示，因為天氣看起來還不錯，大部分地方有機會看到陽光，因此降溫幅度有限，苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶白天高溫仍有22至24度，台中以南到台東地區高溫26至28度。周六晚間到周日清晨由於東北季風增強帶來冷平流以及天氣較好的輻射冷卻作用，嘉義以北到宜蘭、花蓮低溫15至17度，空曠地區可能14度或以下低溫。南部及台東低溫18至20度，空曠地區可能16度或以下低溫。夜晚清晨溫度又明顯轉冷，有輻射冷卻發生的區域溫度會特別低。

周日白天東北季風冷平流會更強一些，但是他說，因為天氣更好，各地大概都有機會看到陽光，因此白天的溫度不會太低，苗栗以北到東半部宜花東等地高溫21至24度，台中以南到南部地區高溫25至27度左右。周日晚間到下周一清晨嘉義以北到東半部宜花東低溫15至17度，空曠地區有14度或以下低溫機會。南部低溫18至20度，空曠地區可能有16度或以下低溫出現機會，仍要特別注意輻射冷卻造成的局部低溫現象。

他表示，周末這波東北季風過後，一直到12月上旬預期將有一段冷空氣偏弱的時期，太平洋高壓較為偏強，溫度將可能會較為偏高偏暖。天氣方面則是變動性大，太平洋高壓北側的華南雲雨區有較為活躍的趨勢，會不會影響到台灣仍要觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。