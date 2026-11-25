東北季風持續影響，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，今天北部與東半部最低溫16至17度上下，整體體感明顯偏涼，各地多雲局部有短暫陣雨。

各地區溫度方面，他說，北部氣溫16至22度，早上出門體感較冷，建議採分層穿著以便隨時增減衣物。中部氣溫16至24度，白天有暖意，但早晚溫差大。南部氣溫17至26度。東部氣溫16至23度，迎風面水氣較多，全天偶有較明顯陣雨，花東海岸風勢較強，海上活動多留意。

明天東北季風開始減弱，水氣略為減少，廖于霆表示，北部東北部多雲短暫陣雨為主，早晚體感依然偏涼。北部氣溫17至23度，午後陽光露面時溫度上升舒適。中部氣溫18至24度。南部氣溫19至27度。東部氣溫17至25度。

未來1周天氣趨勢，他說，明天東北季風稍減弱，周五至周六投票日東北季風再增強，但下波東北季風水氣少，降雨機率反而逐步下滑，中南部白天日照機會增加，北部和東半部雲量增多，但降雨也不明顯。

他表示，周日到下周五台灣附近都是偏東風到東南風環境，除了東半部雲多偶雨外，其他地區都是多雲到晴的穩定天氣，氣溫也會回升，變得較溫暖舒適，暫時沒有下波冷空氣影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。