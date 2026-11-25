今天平地最低溫出現在嘉義市東區的13.0度，其次低溫是新北市石碇區13.1度、嘉義縣義竹鄉13.4度。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天新竹以北及宜蘭整天氣溫不超過20度，體感偏涼，出門務必注意保暖。

溫度趨勢，他說，明天至周五，台北氣溫逐步回升至約24、26度，高雄白天約25至28度、夜晚約20至21度。周六至周日受偏強東北季風影響，加上輻射冷卻效應，周六深夜至周日清晨，台北測站接近16度，部分空曠處低溫有機會來到12度左右。下周一起回溫，冷空氣減弱、天氣穩定，氣溫明顯回升。

至於降雨時程和周六投票日天氣，賈新興表示，明天受華南雲系移入影響，新竹至嘉義及局部山區有短暫雨，午後桃園以北及宜花東有零星短暫雨。周五午後新竹以北及宜花有零星短暫雨。周六至周日，受偏強東北季風影響，周六花東零星短暫雨，周日各地多為晴時多雲。周日起至下周五天氣大致晴朗穩定，僅下周四至下周五午後竹苗山區及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。

關於AO指標與歐洲氣溫提醒，他說，11月底至12月期間北極震盪（AO）雖轉為負相位，但從後續氣流與氣溫走勢來看，周日至下周六冷空氣並未往台灣南衝，台灣氣溫逐步回升。反倒是未來1周歐洲地區氣溫偏冷，近期前往歐洲的民眾要多加留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。