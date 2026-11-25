東北季風持續影響，今天平地最低溫出現在嘉義市東區的13.0度，其次低溫是新北市石碇區13.1度、嘉義縣義竹鄉13.4度。中央氣象署表示，今天北部及宜花整日溼涼，溫度介於16至20度左右，其他地區低溫亦為16到18度，高溫則是24至26度，感受稍涼，外出注意保暖。

降雨方面，氣象署表示，今天上半天降雨較緩和，不過各地雲量偏多，尤其大台北、宜蘭地區及中南部山區持續為陰雨的天氣，下半天水氣增多，各地雨勢再增加，外出建議都要攜帶雨具。同時水氣跟溫度配合下，3500公尺以上高山有零星降雪機率，前往山區注意安全。

明天東北季風減弱，早晚天氣仍涼。華南雲雨區東移，各地皆有降雨的機率。中部以北、花東地區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨。

周五氣溫稍回升，水氣仍多。北部及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周六投票日，氣象署表示，東北季風增強，不過水氣少。東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區亦有零星降雨機率，其他地區轉為多雲到晴。

周日東北季風影響，各地早晚偏涼。下周一起東北季風減弱，各地清晨仍涼。周日至下周二各地為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周三至下周五各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。