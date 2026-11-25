濕冷跟乾冷，哪一個比較冷？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，簡單來說，在同樣氣溫下，濕冷會比乾冷更冷、更難受。原因是人靠「蒸發散熱」來維持體溫，例如透過流汗、皮膚水分等，都可以某種程度來平衡體溫變化。若濕度增高時，蒸發就會變慢，身體無法有效進行保暖或調節溫度。結果就是，濕冷等於濕氣黏在皮膚上，所以，感覺會更刺冷，有種冷會滲透進到骨頭內的殘念。

其次，因為水的導熱性高，林得恩說，水比空氣快25倍傳熱效率，也易使得熱量流失更快。所以，當空氣潮濕時，皮膚表面就像被一層薄水包著，熱流失速度變快，感覺也就更冷了。

他表示，濕冷天衣服容易吸濕變重、變冷，也就失去原本空氣層隔熱效果，愈穿愈冷。當衣物吸濕後，就會很容易就失去保暖功能。遇到乾冷，通常可以透過增添穿著衣物來解決或改善，人體自主調節容易。濕冷則會讓人有種「怎麼穿都還是冷」的感覺。

本波強冷空氣秉性就是先濕冷，後轉乾冷。林得恩表示，環境水氣要等到明天下半天以後，才會有減少的趨勢。周六的這波東北季風增強，要留意輻射冷卻效應的影響，各地早晚天氣仍然偏涼冷，外出活動需多留意穿著衣物的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。