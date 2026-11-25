今晨中南部山區已有較明顯降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天東北季風及中層水氣影響，各地區有局部零星降雨的機率，山區較明顯。

溫度方面，他說，今天北台偏涼，中南部白天舒適早晚涼，明天氣溫漸升。今天北部13至21度、中部13至26度、南部14至28度、東部14至26度。

吳德榮說，周五另一小股東北風，大台北東側、東北部偶有局部零星降雨的機率，其他地區晴時多雲。

周六就是投票日，他表示，周六起乾空氣南下，各地天氣穩定，西半部晴朗，東半部多雲時晴偶有局部少量飄雨的機率，北舒適南微熱、早晚涼。周日至下周二各地晴朗穩定。周日北舒適南微熱、早晚涼。下周一、下周二氣溫逐日升，各地白天熱早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮表示，未來至12月上旬，南方氣團偏強，尚無強冷空氣南下的跡象，首波大陸冷氣團還得再等。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。