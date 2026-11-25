聘雇外籍看護的雇主團體聲聲喚，盼政府看見失能家庭苦楚。勞動部長洪申翰昨表示，家庭類雇主遇到的情境及需求，確實跟產業雇主大不同，勞動部已針對家庭雇主照顧中斷問題展開逐項檢討。有關移工懷孕等不可歸責雇主的情況下，當勞雇雙方合意解約，將可縮短申請暫緩轉換雇主的流程，免一個月空窗期，近期就會實施。

2026-11-25 00:10