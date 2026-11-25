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訪隱世宋居 品味東方美學
南投宋居，與世隔絕，為一代茶王私人招待所，低調不供參觀、採訪，僅以口碑分享給品味企業家山居歲月的旅人。有行旅獨家安排的曲水流觴和文人四藝，完整體驗宋代的東方美學。
旅程安排造訪獲選過台灣建築首獎，也是世界首座當代寫實藝術的毓繡美術館以及陶藝莊園東光陶莊，同時還拜訪新豐農場百大青農揭祕冷泉米與見學真柏園藝。
美食午宴安排日月潭涵碧樓「湖光軒」港滬佳餚，另於新開幕隱身於山林的「秋山大雅」茶館 ，品茗「一壺一茶」茶宴料理。
有行旅企業家山居歲月系列「南投山澗園林 宋居」三天兩夜旅程，二○二六年十二月廿二至廿四日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3543、8643-3905，或瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。
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