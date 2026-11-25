九合一大選本周六登場，台灣高鐵選前之夜到投票日當天上午對號座幾乎全數完售，疏運期間售票率較二○二二年地方大選大增三成。交通部急呼籲旅客運具分流，改搭仍有空位的台鐵與國道客運，高鐵則表示，選前之夜超尖峰時段將啟動自由座閘門管制，同時不排除動態停售自由座車票。

返鄉投票需求龐大，高鐵預估，疏運尖峰時段將落在周五中午過後到周六午前，其中選前之夜（廿七日）至少將湧入卅萬餘人，有望再創營運單日運輸高峰。高鐵公司發言人鄒衡蕪表示，目前尖峰時段對號座已全滿，只剩凌晨二時左右抵達左營的末班車仍有零星空位。

為了舒緩月台人潮、達成自由座與對號座分流，高鐵表示，廿七日下午五時至晚間八時的超尖峰時段，將對自由座旅客進行閘門十分鐘放行、五分鐘管制措施。鄒衡蕪表示，將視現場狀況，提前開始或延長結束。也會與北捷溝通，讓北車部分閘門只出不進，達成分流。

至於會不會授權車站停售自由座車票？鄒衡蕪表示，若售出自由座車票數量已無法於當天載運完畢，就不排除停售。

民眾反映，周日北返列車上午九時卅分後，幾已無對號座可買，恐導致「可以返鄉、無法返工」，影響投票意願。鄒衡蕪表示，由於返工時間較彈性，將機動加開全車自由座列車。

交通部政務次長陳彥伯表示，高鐵返鄉的訂票量已超過中秋疏運，自由座候車時間恐達四十五分鐘至一小時，建議旅客善用台鐵、國道客運。目前台鐵平均訂票率約四成、國道客運約兩成，都還有空位。