台電台中火力發電廠的燃煤爭議持續延燒，民團、醫團昨指出，中火亞臨界燃煤機組從一九九○年開始運轉，荼毒中部人逾卅六年，今年一月到八月，中火的四大空氣汙染物排放更較去年全面反彈增量，呼籲農曆春節應無煤中火。

對此，台電台中火力發電廠表示，燃氣機組上線後，兩部燃煤機組十月已停機，加上用煤量逐年遞減，ＰＭ二點五只降不增。至於春節是否停煤？由總公司在穩定供電下綜合考量。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，根據氣候追蹤（Climate Trace）平台統計，今年一月至八月的中火細懸浮微粒（ＰＭ二點五）排放總量，在中市總計五十四處固定汙染源相關排放中，占比就近七成。換句話說，中火穩居中市第一大固定汙染源，中火不汰煤，台中的空品就不會好。

葉光芃說，若再分析中市前五大汙染源碳排放數據，台中市道路運輸僅占百分之六點四二，而居首的中火則高達百分之六十五、約二○四八萬噸。

此外，台中市前五大汙染源中有四項，包含中火、中龍鋼鐵、中龍鋼鐵汽電共生廠及台中港國際航運，皆屬中央管轄的國營或泛國營企業。葉光芃說，若沒有中央主管機關或中央民代等與地方共同協力，恐難見減碳減汙的淨零轉型成效。

彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文表示，流行病學與醫學實證顯示，燃煤發電釋放的ＰＭ二點五、ＰＭ一○等有害空氣汙染物，對人體造成全生命周期的健康傷害，如引發兒童神經發育遲緩、氣喘，顯著提升成人缺血性心臟病、肺癌與全因死亡率。錢建文指出，持續依賴石化燃料發電，已違反我國的氣候變遷因應法中，減碳與氣候法律政策目標，政府應明確制定期限，停止台中火力發電廠的燃煤發電。