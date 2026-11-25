韓國天團ＢＴＳ演唱會才在高雄風光落幕，但亮眼的演唱會經濟背後，空汙隱憂長年未解。南部反空汙大聯盟昨到小港國際機場抗議，批高雄ＰＭ二點五年平均濃度是世界衛生組織建議值的三點四倍，歌迷到高雄吸進的第一口空氣竟含有致癌物，呼籲藍、綠市長候選人承諾四年內空汙治理達標及保留橋頭糖廠森林。

南部反空汙大聯盟本月八日遊行，向市長候選人柯志恩、賴瑞隆提出兩大訴求，包括任內將細懸浮微粒ＰＭ二點五降至十二微克以下，並催生橋頭糖廠森林公園，但未獲回應，昨天再以「Shame on Kaohsiung 高雄之恥」為題開記者會，在小港機場手持中英文手板向國際社會傳達心聲。

反空汙大聯盟召集人洪輝祥指出，高雄ＰＭ二點五年平均濃度達十七微克，是世界衛生組織建議值五微克的三點四倍，每年約一三五○人死於肺癌，平均每天近四人，全球歌迷踏入高雄，吸進的第一口空氣，竟含有致癌物質，這是非常大的恥辱。要求市長候選人承諾四年任期ＰＭ二點五若未降到達標，就應宣示「不競選連任」。

橋頭文史工作者蔣耀賢也偕同八十三歲、參選市議員的母親「森林阿嬤」蔣黃女到場聲援。他指出，市長陳其邁去年才簽署「柏林城市自然公約」，內政部卻因新市鎮第三期開發計畫，明年恐砍除十萬棵樹，這是背棄國際承諾。森林若遭砍除，不只是國際醜聞，對地方更是一大災難。

對於環團喊話，柯志恩競辦表示，柯志恩已提出三大空汙政策，主張燃煤除役不復活、推動石化產業安置轉型，以及擴大肺癌篩檢，會持續關心高雄空汙問題，當選後全力改善。

賴瑞隆競總表示，賴瑞隆曾提出空氣汙染防制法修正案，更在立委選區種下逾十萬棵樹，未來將持續推動增氣減煤，強化監測資訊公開。