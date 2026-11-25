聘雇外籍看護的雇主團體聲聲喚，盼政府看見失能家庭苦楚。勞動部長洪申翰昨表示，家庭類雇主遇到的情境及需求，確實跟產業雇主大不同，勞動部已針對家庭雇主照顧中斷問題展開逐項檢討。有關移工懷孕等不可歸責雇主的情況下，當勞雇雙方合意解約，將可縮短申請暫緩轉換雇主的流程，免一個月空窗期，近期就會實施。

洪申翰昨出席「第廿屆優良工程金安獎」，並於會前受訪時回應雇主協會訴求，他表示，家庭類雇主遇到的情境及需求，確實跟產業雇主大不同，勞動部已經針對家庭雇主可能遇到的照顧中斷問題，展開逐項檢討及研議。

實際上，洪申翰日前在立院曾提及，將針對移工懷孕等不可歸責雇主的狀況下，勞雇雙方合意解約後，研議縮短申請暫緩轉換雇主的作業流程。洪申翰昨表示，近期就會實施。

洪申翰表示，除縮短暫緩轉換雇主程序，勞動部也會與衛福部一起研議如何讓制度銜接更順暢、照顧服務品質提升，以及空窗期間的權益問題，都會逐項檢討與研議。

洪申翰也表示，目前已編列約廿億元預算，提供家庭雇主喘息與短期照顧服務，合計每年約五十二日，未來也將會視特定情境檢討增加，比方說，當被照顧者有特殊需求，因此遇到額度不足的情況，都會做整體評估，增加額度。

勞動部表示，移工失聯率已由二○二二年的近百分之六，降至二○二五年百分之三，今年持續下降；累積人數亦自去年底近九點五萬人，降至今年十月約八點八萬人。將持續與內政部合作，運用科技重點打擊非法仲介，從源頭阻卻失聯。