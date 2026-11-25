聘雇外籍看護的家庭，若遇上看護懷孕、失聯，只能一邊咬牙苦撐，一邊等候遞補看護，因此盼政府縮短照護空窗期。台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會昨和多名漁工、長照家庭代表，赴行政院遞交「移工政策問責書」，要求政府期限內提出具體改革方案，呼籲「卓榮泰回應人民、洪申翰下台負責」。

雇主協會理事長張姮燕指出，近四千名雇主在五月二日時，上凱道抗議，後續也有近六千人附議公共政策提案。協會做的移工政策滿意度調查，有高達近九成的填答者對現行移工政策不滿意。

她說，總統府五月七日函告已將「台灣雇主凱道宣言」送行政院處理，協會上月底也邀請勞動部長洪申翰公開辯論政策，但至今協會沒有收到任何具體方案回應。

「不要再拿長照敷衍我們（重症家庭）」。張姮燕強調，就是長照資源不敷使用，家庭才需要自掏腰包聘僱外籍看護工，也不要拿價格昂貴的多元陪伴服務（鐘點移工）計畫替代，這等於逼迫家庭使用非法移工。

一名坐在輪椅上的被照顧者無奈地說，家裡看護明年打算返鄉一、兩個月，雖然有五十二天的擴大喘息、短照服務可申請，但無法提供全天服務，若請台籍看護，一天要價三千多元，根本負擔不起，入住長照機構也必須排隊，還不一定排得到。

張姮燕試問，家庭不同於工廠，沒有職務代理人可調度，往往因無法立即補足照護人力，家屬必須請假、甚至離職來承擔照護工作，但一般勞工可以請假幾天？多請幾天可能就丟掉工作。盼政府縮短遞補空窗期，能當天遞補最好，至少也要隔天、三天內就補進新人力，衛福部也應接手強化看護的照護訓練與品質管理。

張姮燕還說，現行移工管理涉及勞動部，照顧則是衛福部，導致勞動部、衛福部互相推諉，把被照顧者當人肉皮球踢來踢去，呼籲行政院成立外籍勞動力專責機構，並制定專法。仲介業者也應負起社會責任，既然與雇主簽契約、收費，就要協助雇主媒合適用移工。

協會要求行政院於七個工作天內正式書面答覆，明列已辦理事項、未完成原因、具體修正方案、權責機關及執行時程，照護不能等、產業競爭力不能等，合法雇主的制度保障也不能等。行政院必須回答問題，不要閃躲政治責任，否則雇主協會將會一次又一次上街頭陳抗。