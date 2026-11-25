台灣男性的自我健康意識不足，導致多種男性好發的癌症初診時已是晚期。國家衛生研究院癌症研究所所長查岱龍指出，攝護腺癌是台灣男性第三大好發癌症，每年新增病例突破萬人，死亡率仍微幅上升。為此，國健署與國衛院規畫將於明年推動「攝護腺癌篩檢試辦計畫」，以期呼應「健康台灣」2030年標準化癌症死亡率減少1/3的目標。

初診晚期比率高於歐美

臨床上，攝護腺癌治療最大難題，在於初診斷時晚期（第三及第四期）比率高達6成以上，遠高於歐美地區。查岱龍說，晚期患者除了面臨骨轉移與失能風險外，根據健保署統計，長期昂貴的藥物治療更使攝護腺癌健保藥費年增率高達約8.8%，居所有癌症之冠。因此，明年推動的攝護腺癌篩檢試辦計畫，若成效良好且實證充分，攝護腺癌有望成為第7項公費癌篩項目。

國衛院癌症研究所所長查岱龍。聯合報系資料照

癌研所大數據找新抗原

篩檢只是癌症防治的第一步，也是癌研所作為國家「抗癌」智庫，將研究成果推進到臨床，落實國家健康政策的縮影。查岱龍解釋，如今癌研所正推動包含11種癌症在內的「健康大數據永續平台」，透過次世代基因定序（NGS）與臨床診療數據深度整合，研究成果將提供給衛福部相關單位做為政策研擬的重要依據。

由於部分癌別在國外臨床較為少見、國人突變機率高且治療棘手，如頭頸癌、卵巢癌、泌尿道癌與腦癌，癌研所在此基礎上透過生物資訊（Bioinformatics）演算平台進行分析預測，找出突變後產生的腫瘤新抗原，並持續建置資料庫，未來更將結合國衛院自有的mRNA疫苗製造能力與GTP細胞治療實驗室，研發個人化癌症疫苗與細胞治療。

研究要落地，還需經過臨床試驗，但衛福部發現，台灣早期臨床試驗數量逐年減少。查岱龍坦言，早期臨床試驗相較中晚期更具獨特性，常伴隨較多未知風險。於是癌研所與5家醫學中心合作，資助醫師、研究護理師、藥師與試驗協調員赴國內外培訓。

國衛院拚卡介苗國產化

「癌研所的任務，就是讓研究成果成為國人用得到的醫療。」查岱龍說，以卡介苗為例，男性好發的膀胱癌，約75%的早期病患在刮除手術後，需在膀胱內灌注高劑量卡介苗（BCG）作為輔助免疫治療，但近年全球卡介苗經常缺貨，台灣甚至得依靠專案進口。因此，癌研所與感疫所及疫苗中心合作，由國衛院在地研發與生產高劑量膀胱癌卡介苗，確保國人醫療需求。

查岱龍表示，未來卡介苗產能成熟將量產外銷至國際，協助解決全球缺貨危機。從預防、診斷到治療的防線，癌研所正朝2030年的抗癌目標邁進。