近年AI短劇憑藉緊湊的劇情、快速的節奏與接連不斷的反轉情節，吸引眾人投入其中。每集只有短短幾分鐘，卻總在關鍵時刻留下懸念，讓人忍不住繼續觀看下一集。我也曾因為好奇劇情發展，原本只想看幾集，結果一看就是數小時，常常熬夜到深夜，才驚覺時間流逝。不僅隔天精神不濟，連生活作息也被打亂，身體和心理都受到影響。

真正讓我怵然的，是發現自己愈來愈難專心做其他事情；空閒時只想滑手機追短劇，甚至吃飯、睡前都離不開螢幕。老伴也提醒我，與家人的交流時間變少，情緒容易受到劇情影響。當我開始感到疲倦、注意力下降時，才明白自己已經對短劇產生依賴，於是我劍及履及，嘗試調整觀看習慣，重新找回生活的平衡。

為了擺脫短劇成癮，我設定每日觀看時間限制，並利用手機功能管控使用時數，同時重新找回舊愛，例如閱讀、運動和散步，讓自己有更多元的休閒選擇。每當想追劇時，我會先完成當天的重要工作，避免因追劇而拖延。毅力堅持下，我逐漸減少觀看頻率，睡眠品質也明顯改善。

AI短劇本身並非壞事，適度欣賞能帶來娛樂與放鬆，但若過度沉迷，就可能影響健康與生活品質。唯有培養自律、建立良好作息，才能在享受娛樂的同時，也守護自己的身心健康。