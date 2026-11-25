瘦子也會發生心肌梗塞。相較於體重及身體質量指數（BMI），脂肪堆積的位置及功能更是影響心血管健康的重要關鍵。尤其包覆在肝臟、腸道等器官周圍的內臟脂肪，一旦過度堆積，不僅容易引發全身慢性發炎，還會增加心肌梗塞、腦中風、心臟衰竭及糖尿病等風險。

國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，近年醫學研究發現，脂肪組織並非只是儲存熱量的倉庫，更是一個活躍的內分泌器官，會持續釋放各種訊號分子，影響血糖、血壓、血脂及發炎反應，甚至可能直接影響心臟功能。

不同位置的脂肪，對人體健康的影響差異很大。郭志東指出，皮下脂肪主要負責儲存能量，代謝風險較低。真正需要提高警覺的，是藏在腹腔深處、包圍肝臟及腸道等的內臟脂肪。

郭志東說，當內臟脂肪過度堆積，會釋放更多促發炎物質，不僅可能損害血管內皮功能、加速動脈硬化，也會增加胰島素阻抗，導致高血壓、糖尿病及脂肪肝等問題，提高心肌梗塞及腦中風風險。慢性發炎也可能增加心臟衰竭及心律不整的風險。

郭志東指出，即使兩個人體重、BMI相同，若一人囤積較多內臟脂肪，另一人脂肪主要分布於皮下，兩人的心血管及代謝疾病風險就可能有明顯差異。此外，男性較容易累積內臟脂肪，女性則在停經後因荷爾蒙變化而增加腹部脂肪堆積。

國健署建議，成年男性腰圍應小於90公分、女性應小於80公分，一旦達到或超過上述標準，即屬腹部肥胖。民眾除了定期量體重，更應養成每月測量腰圍的習慣，並搭配血壓、血糖及血脂檢查，及早掌握心血管及代謝疾病風險。

如何減少內臟脂肪？除了均衡飲食、減少含糖飲料、精製糖及高熱量加工食品的攝取，也應避免長時間久坐，每周累積至少150分鐘中等強度運動，如快走、騎自行車等，並搭配每周至少兩天肌力訓練。

消除內臟脂肪飲食大公開

1.控制糖分攝取，減少攝取含糖飲料、甜食等。

2.增加膳食纖維，如全穀類、豆類、水果和蔬菜。

3.少吃精緻澱粉、加工食品，改以全穀類食物代替。

4.多吃優質蛋白質，幫助增加飽足感，減少熱量攝入。

5.適量攝入健康脂肪，改成堅果、橄欖油、魚油等，降低膽固醇。

資料來源╱國健署 製表╱廖靜清 聯合報