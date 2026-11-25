「童書之森．台中」以「為未來孵的蛋」為概念，打造森林中的兒童圖書館，更是日本「童書之森」海外首座據點建築昨完工，預計明年五月啟用。市長盧秀燕透露在爭取日本建築師安藤忠雄設計過程，對方提三個條件，包括不用政府預算、不交政府管理及地點由他挑選，市府一一滿足。

「童書之森」為安藤忠雄長年推動的兒童圖書館計畫，透過建築與紙本閱讀，培養孩子好奇心、想像力與思辯能力，首座圖書館位於日本大阪中之島，陸續在遠野、神戶、熊本、松山、札幌等地興建；每座圖書館都有安藤忠雄以青春為設計靈感的青蘋果雕塑。

台中市文化局指出，童書之森位在秋紅谷景觀生態公園，以樹木包覆橢圓形建築的設計，呼應「為未來孵的蛋」的意象。建築採清水模工法，搭配簡潔線條、自然光影與周圍植栽；現場種植一二四株喬木，包含三棵百年大樟樹，提供孩童在綠意環境中閱讀的空間。

市長盧秀燕表示，「童書之森．台中」是台中第五十座圖書館，爭取過程中安藤忠雄提出三項條件，包括不編列政府預算、由他挑選地點及不交由政府管理，市府全部同意，並選中秋紅谷公園；由聯聚建設贊助興建，啟用後交由聯聚文教基金會運營。

「童書之森．台中」橢圓形清水模建築首度對外亮相，戶外景觀區由安藤忠雄設計的青蘋果雕塑昨同步揭幕。安藤忠雄表示，人生百年重要的是保持活力、持續思考並勇於表達。他設計的「青蘋果」象徵青春與希望，期盼孩子在親近自然與閱讀中探索世界。他指出，即使進入ＡＩ時代，閱讀仍有助於深化思考與培養獨立思辨能力，是他想留給下一代的禮物。

江韋侖表示，看到建築完工感到欣慰，「建築完工不是終點，而是繼續把品質做好的起點。」接下來到啟用前的近半年，團隊將檢視細節並改善。