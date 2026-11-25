「那種胸悶、喘不過氣的感覺，真的是生不如死！」六十九歲的慢性阻塞性肺病（ＣＯＰＤ）病友張先生說，六年前病情急轉直下，反覆進出加護病房。張先生表示，ＣＯＰＤ就像一道禁錮的枷鎖，讓他的生活半徑縮小到哪都去不了，原本想跟孫子一起出遊的夢想逐漸幻滅。亞東紀念醫院內科部主任鄭世隆指出，ＣＯＰＤ病患中約有一成是難治型重度病患，目前國際治療指引會建議，在傳統的吸入劑及類固醇治療後，要再加入生物製劑，張先生在接受新療法後，病情已受控制。

一成患者病情難控 新療法尚無給付

張先生說，六年前發作時，連站立、走路都有問題，幾乎每個月住院，短則四天、最長卅天，家人怕他喘到頭暈跌倒，還在家裝了廿四小時監視器。「我不想拖累家裡。」談起曾在加護病房一度想放棄治療，還把身上管路拔掉，直到要求家人可以入病房陪伴，才平靜下來。

鄭世隆表示，ＣＯＰＤ病患中約有一成是難治型、重度病患。這類患者即使接受長效型吸入劑（含單方或複方支氣管擴張劑、吸入型類固醇、三合一藥物）、口服類固醇等傳統藥物及肺復原治療，仍無法有效控制病情。目前的國際治療指引建議要加入生物製劑，但健保尚未給付，因此去年建議張先生自費使用後，病情出現轉機。

張先生自費施打生物製劑後，如今已整整一年未再進急診室，行走距離從過去的二十公尺提升至上百公尺，不僅重獲生活自理能力，不再感覺「拖累家人」，今年中秋節更帶著全家十一口前往花蓮五天四夜旅遊，並表示：「以前我不怕死，現在有了轉機，又想好好活下去！」

針對ＣＯＰＤ照護，台灣胸腔暨重症加護醫學會日前發出公告，強調ＣＯＰＤ病患來自失能的疾病負擔沉重，治療目標不應只停留在「減少急性惡化」，更應進一步關注減少患者的症狀、改善活動能力與生活品質，朝向減少失能、延長健康餘命的方向前進。

治療一天燒兩萬元 他盼納保助病友

鄭世隆指出，目前生物製劑用於ＣＯＰＤ尚未納入健保給付，加上專業看護一天要兩萬多元，並非每個家庭都負擔得起，若能針對，難治型、重度病患給予更多健保用藥支持，不僅生活品質可以改善，也能減少後疾病惡化後的醫療支出。

張先生慶幸有能力自費使用生物製劑，也不忘替其他ＣＯＰＤ病友發聲，「很多病人都是長者，不是每個家庭都像他有自費能力，希望政府可以趕快給付新的療法，給病人一個重生的機會」。